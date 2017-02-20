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20 февраля 2017, 23:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Толпеко получил трёхматчевую дисквалификацию

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры ЦСКА — «Спартак», состоявшейся 18 февраля 2017 года.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Спартак’Дениса Толпеко наказание по правилу 562 г (игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.25. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

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