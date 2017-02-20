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20 февраля 2017, 22:51 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА аннулировал часть билетов на матчи с «Витязем» в рамках борьбы со спекуляцией

СКА на своем официальном сайте объявил об аннулировании билетов на домашние матчи 1/8 финала Кубка Гагарина против «Витязя», которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.

Питерцы отметили, что билеты продаются только на официальном сайте клуба. Также СКА предупредил болельщиков об опасности билетов с рук и у спекулянтов. Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты.

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