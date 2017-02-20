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20 февраля 2017, 21:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Артём Сергеев дисквалифицирован на один матч

Защитник ЦСКА Артём Сергеев не сможет принять участие в первом матче серии плей-офф с «Йокеритом» из-за дисквалификации.

Встреча состоится 21 февраля, начало — в 19:30 мск.

В матче ЦСКА — «Спартак», состоявшемся 18 февраля 2017 года, на защитника хозяев Артёма Сергеева был наложен большой штраф (5 мин.) за драку. Подобное нарушение оказалось для хоккеиста повторным в нынешнем сезоне, поэтому согласно п. 4.4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

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Новости КХЛ

Федоров: Хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от «Йокерита» в чемпионате

Федоров: Хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от «Йокерита» в чемпионате

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный менеджер хоккейного клуба ЦСКА по селекции Сергей Федоров перед матчами плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» призвал игроков команды не думать о поражениях от финского клуба, которые случились по ходу регулярного чемпионата. Об этом он рассказал журналистам.
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