Защитник ЦСКА Артём Сергеев дисквалифицирован на один матч

Встреча состоится 21 февраля, начало — в 19:30 мск.



В матче ЦСКА — «Спартак», состоявшемся 18 февраля 2017 года, на защитника хозяев Артёма Сергеева был наложен большой штраф (5 мин.) за драку. Подобное нарушение оказалось для хоккеиста повторным в нынешнем сезоне, поэтому согласно п. 4.4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.