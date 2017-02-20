Канарейкин: Хоккеисты «Авангарда» подошли к плей-офф КХЛ без травм, все в строю
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин заявил, что серия 1/8 финала Кубка Гагарина с владивостокским «Адмиралом» будет очень сложной для его команды, но омские хоккеисты подошли к
плей-офф без травм.
«Авангард» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции и стал победителем дивизиона Чернышева. «Адмирал» закончил «регулярку» на седьмом месте, поэтому «Авангард» будет иметь в противостоянии с дальневосточной командой преимущество домашней арены.
«Адмирал» — серьезная команда. За свою недолгую историю они уже третий раз вышли в
Матчи серии «Авангард» — «Адмирал» пройдут 22 и 24 февраля в Омске, 26 и 28 февраля во Владивостоке и, если понадобится, 2 марта в Омске, 4 марта во Владивостоке и 6 марта в Омске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter