Канарейкин: Хоккеисты «Авангарда» подошли к плей-офф КХЛ без травм, все в строю

«Авангард» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции и стал победителем дивизиона Чернышева. «Адмирал» закончил «регулярку» на седьмом месте, поэтому «Авангард» будет иметь в противостоянии с дальневосточной командой преимущество домашней арены.

«Адмирал» — серьезная команда. За свою недолгую историю они уже третий раз вышли в плей-офф КХЛ. «Адмирал» провел очень хорошо концовку регулярного сезона и доказал свою состоятельность. Мы ждем очень сложный первый раунд, и кроме «Адмирала» нас ничего не интересует. Что касается нас, то могу отметить то, что подошли к плей-офф без травм, все в строю, — приводит слова Канарейкина официальный канал «Авангарда» в Youtube.

Матчи серии «Авангард» — «Адмирал» пройдут 22 и 24 февраля в Омске, 26 и 28 февраля во Владивостоке и, если понадобится, 2 марта в Омске, 4 марта во Владивостоке и 6 марта в Омске.