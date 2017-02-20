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20 февраля 2017, 18:48 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Генменеджер «Трактора»: Мы заняли четвертое место на «Востоке», перепрыгнули планку

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев заявил, что главными целями команды в плей-офф являются яркий хоккей и аншлаги на каждом домашнем матче.

В плей-офф Кубка Гагарина челябинский клуб сыграет против «Барыса», первые два матча «Трактор» проведет на своей арене 22 и 24 февраля.

— В целом прошли регулярный чемпионат ровно, за исключением двух отрезков — в начале осени и в январе, — цитирует сайт «Трактора» Губарева. — Мы четвертые на «Востоке», это говорит о том, что с точки зрения результата по соотношению «цена-качество» мы планку перепрыгнули. Но хотелось бы, конечно, сыграть еще лучше. Мы все в клубе, от президента и губернатора Челябинской области до технических сотрудников, работаем именно для этого — для максимально лучшего результата. Работаем единой командой.

— Следующий этап — Кубок Гагарина. Поставлены ли перед командой определенные задачи на плей-офф? Каков минимальный результат, по достижении которого можно будет сказать, что претензий к ребятам нет?

— Мы думаем только о каждом ближайшем матче. И о победе в нем. Идем шаг за шагом. Кроме того, наши задачи на плей-офф — яркий хоккей, интересный болельщикам, и аншлаги на каждом домашнем матче в Кубке. Если совпадут все пазлы, у нас многое получится.

Трактор
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