Генменеджер «Трактора»: Мы заняли четвертое место на «Востоке», перепрыгнули планку
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев заявил, что главными целями команды в
плей-офф являются яркий хоккей и аншлаги на каждом домашнем матче.
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— В целом прошли регулярный чемпионат ровно, за исключением двух отрезков — в начале осени и в январе, — цитирует сайт «Трактора» Губарева. — Мы четвертые на «Востоке», это говорит о том, что с точки зрения результата по соотношению «цена-качество» мы планку перепрыгнули. Но хотелось бы, конечно, сыграть еще лучше. Мы все в клубе, от президента и губернатора Челябинской области до технических сотрудников, работаем именно для этого — для максимально лучшего результата. Работаем единой командой.
— Следующий этап — Кубок Гагарина. Поставлены ли перед командой определенные задачи на
— Мы думаем только о каждом ближайшем матче. И о победе в нем. Идем шаг за шагом. Кроме того, наши задачи на
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