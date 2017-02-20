Развод во благо. Почему уход Скабелки — хорошо для всех
«Сибирь» приняла отставку Андрея Скабелки. Почему «развод» — лучшее решение, а сменить Скабелку должен Николай Заварухин?
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Ушёл Скабелка, но виноваты все
Когда на следующий день после победы над «Автомобилистом», которая сравнима с поражением, стало известно, что Андрей Скабелка подал в отставку, это представлялось импульсивным решением. Даже не было понятно, будет ли она принята новосибирским руководством.
«Сибирь» покидает только Скабелка, но на деле в том, что срок действия сибирской сказки подошёл к концу, виноваты все. Разве что кроме новосибирских болельщиков, которые даже в столь сложный сезон штамповали аншлаги. Виноваты спонсоры (а если быть точным — губернатор), которые допустили образование огромных долгов. Играть с задержками по зарплате можно, но не круглый же год. К тому же долгое время с игроками не могли расплатиться по премиям за прошлый сезон. Рано или поздно доводы руководства о том, что деньги
Виноват и Кирилл Фастовский, чью селекцию впервые за несколько лет нельзя назвать эталонной. Он и раньше ошибался, в частности с легионерами, но эти просчёты компенсировались тем, как умело генеральный менеджер исправлял собственные ошибки. На этот раз просчёт был более масштабным: выпало целое звено Эло — Кемппайнен — Артюхин. Выяснилось, что финн, которого уже помещали в список отказов в «Автомобилисте», категорически не вписывается в модель «Сибири», а Кемппайнен с Артюхиным хороши как игроки третьего звена, но не годятся на роль первых скрипок. Заново слепить второе звено удалось к моменту, когда было потеряно уже слишком много очков.
Виноваты и игроки. Даже те, кто по итогу набрали по 40 очков и провели лучший сезон в карьере. Речь, разумеется, о Максиме Шалунове и Сергее Шумакове. Сейчас в Новосибирске на них вешают всех собак, что тоже неправильно, но в решающий момент проявить себя лидерами они не смогли. Тащив на себе команду в первой половине сезона, с наступлением зимы связка Шумаков — Шалунов пропала с радаров. Что тому виной: чрезмерная нагрузка, отлучки в сборную, неготовность к роли лидеров или мысли о переходе в
Игроки устали от Скабелки
«Сибири» сохранять состав в неизменном виде мешали
Такие тренеры, как Скабелка, Скудра и Квартальнов хороши тем, что вытаскивают из игроков максимум, и даже больше. Оттого им и удаётся добиваться результатов даже со средними исполнителями. Разжевать тактическую схему, вписать неё и накачать эмоционально — это они умеют, как никто. Но у такого подхода есть вполне понятный недостаток. Игроки, прошедшие через команды «системщиков», быстро оказываются для этих тренеров непригодными. Особенно это можно проследить на примере «Торпедо», которое каждый год кардинально меняет состав и ищет от добра добра. Скудра настолько требовательный тренер, что его претензии и эмоциональные всплески воспринимать игроки могут до поры до времени. В конечном итоге они просто перестают реагировать на требования главного тренера. Знаменитая ротация Квартальнова, собственно, берёт свои корни отсюда же.
Скабелка в последнее время всё чаще применял кнут, нежели пряник. Доставалось, в том числе, и Шалунову с Шумаковым, от которых рулевой «Сибири» ждал большего. Груз ответственности, который и без того лежал на плечах молодых форвардов, увеличивался кратно. Закрепощенность — главный враг творчества, а Шалунов с Шумаковым, безусловно, игроки творческие. Как рассказывали сами хоккеисты, со Скабелкой злую шутку сыграла его требовательность и амбиции, несоответствующие уровню клуба. С игроков, которые
Скабелке нужен новый вызов
Мотивация — страшная штука. Мотивированный игрок свернёт горы, прыгнет выше головы и не остановится не перед чем на пути к цели. Но стоит эту самую мотивацию растерять, как даже большой мастер не сможет держать привычную планку. На протяжении всего сезона складывалось впечатление, что Скабелка потерял интерес к работе с командой уровня «Сибири». Ещё прошлой весной у него были варианты возглавить
Если минувший сезон Скабелка доработал, то представить, что он провёл бы в Новосибирске ещё один год, непросто. Перед «Сибирью» маячит потеря трёх лучших бомбардиров Шалунова, Шумакова и Окулова, а значит, придётся строить новую команду. Причём из материала, заметно уступающего тому, на который сейчас засматриваются олигархи. Как бы то ни было, у Скабелки, который жаждет выигрывать, нет
Заварухин — идеальный преемник
Кто будет строить команду на выжженной сибирской — вопрос открытый. Ситуация, в которую попал Фастовский сейчас, кардинальным образом отличается от той, в которой клуб оказался три года назад. Тогда отъезд Дмитрия Квартальнова в ЦСКА стал шоком и поиски нового тренера проходили в цейтноте. Скабелка, который однажды сменил Квартальнова, уходит в феврале, когда половина лиги ещё продолжает борьбу за Кубок Гагарина. У генерального менеджера есть время взвесить все «за» и «против», но затягивать с выбором тоже не стоит. Идеальным видится вариант, при котором новый главный тренер приедет в Новосибирск уже сейчас, чтобы познакомиться с игроками, с которыми ему предстоит работать, а также посмотреть за «Сибирскими Снайперами», которые в эти дни бьются за место в
Сразу оговоримся, что появление в Новосибирске
К 41 году Заварухин успел поработать во всех трёх лигах, а такой авторитетный специалист как Владимир Крикунов приглашал его к себе в помощники сначала в «Нефтехимик», а затем в «Автомобилист». Николай Николаевич успел попробовать КХЛ на вкус, и в этом его можно сравнить со Скабелкой, который перед тем, как возглавить «Сибирь» год ассистировал Скудре в Нижнем Новгороде. Однако заявил о себе
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