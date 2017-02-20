Белов: СКА сегодня обладает самым сильным составом в истории КХЛ

«Витязь», впервые в истории КХЛ пробившийся в плей-офф, сыграет в первом раунде против СКА. Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге во вторник и четверг. В регулярном чемпионате «Витязь» проиграл СКА два матча с общим счетом 1:9.

«Нам нужно не повторить допущенных в играх “регулярки” против СКА ошибок, хорошо сыграть в обороне, тогда варианты появятся. Пожалуй, этот СКА обладает самым сильным составом в истории КХЛ, но преимущество “Витязя” в том, что на команду ничто не давит, ребята раскрепощены, и в этом плюс. В разговоры о том, что СКА специально выбирал “Витязь” в соперники, не верю», — сказал Белов после открытой тренировки «Витязя» перед вылетом в Санкт-Петербург.