Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28837854/
20 февраля 2017, 15:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Будущее тренера Разина в ХК «Югра» прояснится на следующей неделе

ТОЛЬЯТТИ, 20 фев — Р-Спорт, Евгений Чурилин. «Югра» подведет итоги сезона и примет решение о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным на следующей неделе, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер ханты-мансийского клуба КХЛ Евгений Хацей.

«Югра» по итогам регулярного чемпионата-2016/17 заняла 13-е место в Восточной конференции, набрав в 60 матчах 66 очков (22 победы).

«Сейчас мы уехали на неделю, в следующий понедельник соберемся, и тогда будем решать. На сегодня Разин главный тренер, мы еще будем собирать команду и тренировать. Подписания нового контракта пока не было, сыграли последнюю игру, никто не собирается “ломать дрова”. Взяли небольшую паузу, после нее в понедельник генеральный директор вызовет меня с докладом об итогах сезона, Андрей Владимирович также выступит. После этого будет видно», — заявил Хацей по телефону.

Разин возглавил «Югру» в декабре 2016 года. Под его руководством клуб провел 20 матчей, в которых одержал 7 побед.

«Пока насчет нового контракта тишина. Мое будущее туманно, ничего больше сказать не могу, действующее соглашение истекает 30 апреля», — отметил Разин.

«Не хочу рассматривать гипотетические ситуации. Когда есть конкретное предложение, тогда можно и поговорить о нем. Есть множество нюансов, с которыми сталкиваешься в работе. Например, принцип “Югры” — отказ от приглашения иностранцев. Есть еще ряд вопросов, на которые тоже хочется получить ответы, прежде чем соглашаться на что-то», — добавил тренер.

Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Белорусский тренер Андрей Скабелка покидает «Сибирь»

Белорусский тренер Андрей Скабелка покидает «Сибирь»

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Андрей Скабелка и хоккейный клуб «Сибирь» решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Такая информация размещена на официальном сайте российского клуба, сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Шипулин рассказал, чем закончился его конфликт с Фуркадом