Будущее тренера Разина в ХК «Югра» прояснится на следующей неделе

«Югра» по итогам регулярного чемпионата-2016/17 заняла 13-е место в Восточной конференции, набрав в 60 матчах 66 очков (22 победы).

«Сейчас мы уехали на неделю, в следующий понедельник соберемся, и тогда будем решать. На сегодня Разин главный тренер, мы еще будем собирать команду и тренировать. Подписания нового контракта пока не было, сыграли последнюю игру, никто не собирается “ломать дрова”. Взяли небольшую паузу, после нее в понедельник генеральный директор вызовет меня с докладом об итогах сезона, Андрей Владимирович также выступит. После этого будет видно», — заявил Хацей по телефону.

Разин возглавил «Югру» в декабре 2016 года. Под его руководством клуб провел 20 матчей, в которых одержал 7 побед.

«Пока насчет нового контракта тишина. Мое будущее туманно, ничего больше сказать не могу, действующее соглашение истекает 30 апреля», — отметил Разин.

«Не хочу рассматривать гипотетические ситуации. Когда есть конкретное предложение, тогда можно и поговорить о нем. Есть множество нюансов, с которыми сталкиваешься в работе. Например, принцип “Югры” — отказ от приглашения иностранцев. Есть еще ряд вопросов, на которые тоже хочется получить ответы, прежде чем соглашаться на что-то», — добавил тренер.