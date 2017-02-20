За чертой на Западе: провал «Спартака» и нехватка ресурса «Сочи»

ХК «Сочи», «Слован», «Северсталь», «Медвешчак», «Спартак» и рижское «Динамо» не попали в плей-офф на Западе. Подводим итоги выступления каждой из команд и разбираемся, почему так получилось.



ХК «Сочи»: вечные долги

Южанам для попадания банально не хватило ресурса. Да, команда была прилично укомплектована, но когда хоккеисты в течение всего сезона должны думать о том, когда перед ними погасят долги, о хоккее постепенно начинаешь забывать. Вячеслав Буцаев старался выжать максимум из того состава, которым он располагал. Напомним, что сам же Буцаев, по сути, выполняет и функции генерального менеджера команды, так что игроков набирал именно он. Сильнейшим игроком в сочинском коллективе являлся защитник Оскар Фантенберг. Здорово выглядел его соотечественник Андре Петерссон, а также нападающий Илья Крикунов. А вот голкипер Константин Барулин, у которого самый большой контракт, мог сыграть понадёжнее. В целом команда выступила неплохо, но заняла обидное девятое место, не позволившее ей выйти в плей-офф. Теперь главное решить все финансовые проблемы.

«Слован»: всё зависит от Ржиги

Милоша Ржигу много критиковали по ходу сезона, но он нашёл в себе силы и эмоции и почти переломил неудачно складывавшуюся ситуацию. Здесь тоже были проблемы с финансированием, однако их пережили. Провальным нынешний сезон для «орлов» не назовёшь. Им сейчас главное разобраться со словацкой лигой, откуда приходят новости о необходимости возвращения «Слована» в родной чемпионат. Но бывший глава КХЛ Александр Медведев сказал всё правильно: если «Слован» выйдет из числа участников КХЛ, то словацкий хоккей перестанет развиваться и будет загублен. Интересно, что братиславцы готовы ждать решения канадского форварда Джонатана Чичу по продолжению карьеры всё ближайшее лето. Такие лидеры клубу необходимы. Жаль, если Чичу решит закончить. Посмотрим, как сложится дальнейшая карьера единственного россиянина в «Словане» — Игоря Мусатова. Его контракт заканчивается 30 апреля 2017 года.



«Северсталь»: Гулявцев не справился с работой

Генеральный директор «Северстали» Алексей Кознев уже сделал заявление, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером Александром Гулявцевым. Скажем прямо: свою работу Гулявцев провалил. Но в Череповце почему-то решили сделать крайними помощников тренера, так что ему теперь будут искать новый штаб. Но ведь ключевые решения всё равно принимались именно Гулявцевым. Плюс мешала чехарда с генменеджерами. То её занимал Смирнов, то Михалкевич. Должность при нынешней структуре клуба абсолютно бесполезная, и её вообще можно отменить. Не выручал голкипер Якуб Коварж, которого брали на хорошую зарплату первым номером. Чех возвращается в «Автомобилист». Уже продлён контракт с Адамом Мазуром. В ближайшее время планируется переподписать лидера команды — форварда Дмитрия Кагарлицкого. Хотят оставить и талантливого молодого нападающего Даниила Вовченко. Средства и возможности у «сталеваров» есть, нужно только грамотно работать. Будем надеяться, что правильные выводы высшее руководство череповецкой команды сделает.

«Медвешчак»: задач нет, в уме одни распродажи

Очень плохо, что в КХЛ есть такие команды, которые изначально не ставят перед собой никаких задач. Для «Медвешчака» стало главным не влезть в долги. С одной стороны, это правильно и похвально, но ведь и о спортивной составляющей нельзя забывать. То, чем занимались «медведи» в концовке сезона, кроме как позором не назовёшь. Команда едва наскребала на состав, главный тренер Горди Дуайер тоже ушёл, а в Загребе ждали, когда же сезон наконец-то закончится, просто наплевав на своих болельщиков. Упомянутый Александр Медведев уже заявлял, что российского бизнеса в «Медвешчаке» должно быть примерно 20%, а всё остальное — местные инвесторы. Но слабо верится, что их в клубе найдут. Там, кроме как продавать, и делать-то больше ничего не умеют. Не хочется видеть «Медвешчак» в следующем сезоне в составе участников КХЛ. Лучше заявить мотивированную и способную себя содержать команду.

«Спартак»: с таким составом за плей-офф не поборешься

Второй год подряд проваливается «Спартак». У клуба стабильное финансирование, но состав таков, что бороться за высокие места просто нереально. Даже в плей-офф не попасть. Зачем-то стали возвращать людей, ранее игравших в составе красно-белых, но ничего не показывавших уже тогда. Никонцев, Бобров, Бондарев, Бердников — непонятно, с какой целью все они приглашались. Из легионеров стоит отметить Стоа и Радила. К ним минимум претензий. Хорош в бомбардирском плане защитник Гилрой, но прямые обязанности он выполнял слабо. Посмотрите на его коэффициент полезности — «-18». Более-менее отыграл голкипер Свенссон, не вписался в коллектив Стэплтон. Ошиблись с подписанием шведского защитника Хёгстрёма, который попросту не прижился, и с ним пришлось прощаться. По ходу сезона был отправлен в отставку главный тренер Герман Титов, но пришедший на его место Алексей Ярушкин кардинально ситуацию не изменил. На игру «Спартака» было больно и неприятно смотреть. Дело дошло даже до того, что в раздевалку на серьёзный разговор нагрянули болельщики. В межсезонье команду ожидают серьёзные изменения.