За чертой на Западе: провал «Спартака» и нехватка ресурса «Сочи»
Крах «Спартака», постоянные долги в «Сочи» и торговцы из «Медвешчака» — в итогах сезона для команд, не попавших в
плей-офф на Западе.
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ХК «Сочи», «Слован», «Северсталь», «Медвешчак», «Спартак» и рижское «Динамо» не попали в
ХК «Сочи»: вечные долги
Южанам для попадания банально не хватило ресурса. Да, команда была прилично укомплектована, но когда хоккеисты в течение всего сезона должны думать о том, когда перед ними погасят долги, о хоккее постепенно начинаешь забывать. Вячеслав Буцаев старался выжать максимум из того состава, которым он располагал. Напомним, что сам же Буцаев, по сути, выполняет и функции генерального менеджера команды, так что игроков набирал именно он. Сильнейшим игроком в сочинском коллективе являлся защитник Оскар Фантенберг. Здорово выглядел его соотечественник Андре Петерссон, а также нападающий Илья Крикунов. А вот голкипер Константин Барулин, у которого самый большой контракт, мог сыграть понадёжнее. В целом команда выступила неплохо, но заняла обидное девятое место, не позволившее ей выйти в
«Слован»: всё зависит от Ржиги
Милоша Ржигу много критиковали по ходу сезона, но он нашёл в себе силы и эмоции и почти переломил неудачно складывавшуюся ситуацию. Здесь тоже были проблемы с финансированием, однако их пережили. Провальным нынешний сезон для «орлов» не назовёшь. Им сейчас главное разобраться со словацкой лигой, откуда приходят новости о необходимости возвращения «Слована» в родной чемпионат. Но бывший глава КХЛ Александр Медведев сказал всё правильно: если «Слован» выйдет из числа участников КХЛ, то словацкий хоккей перестанет развиваться и будет загублен. Интересно, что братиславцы готовы ждать решения канадского форварда Джонатана Чичу по продолжению карьеры всё ближайшее лето. Такие лидеры клубу необходимы. Жаль, если Чичу решит закончить. Посмотрим, как сложится дальнейшая карьера единственного россиянина в «Словане» — Игоря Мусатова. Его контракт заканчивается 30 апреля 2017 года.
«Северсталь»: Гулявцев не справился с работой
Генеральный директор «Северстали» Алексей Кознев уже сделал заявление, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером Александром Гулявцевым. Скажем прямо: свою работу Гулявцев провалил. Но в Череповце
«Медвешчак»: задач нет, в уме одни распродажи
Очень плохо, что в КХЛ есть такие команды, которые изначально не ставят перед собой никаких задач. Для «Медвешчака» стало главным не влезть в долги. С одной стороны, это правильно и похвально, но ведь и о спортивной составляющей нельзя забывать. То, чем занимались «медведи» в концовке сезона, кроме как позором не назовёшь. Команда едва наскребала на состав, главный тренер Горди Дуайер тоже ушёл, а в Загребе ждали, когда же сезон
«Спартак»: с таким составом за
Второй год подряд проваливается «Спартак». У клуба стабильное финансирование, но состав таков, что бороться за высокие места просто нереально. Даже в
«Динамо» (Рига): Сейейсу надо управлять, а не тренировать
Ещё в межсезонье было понятно, что рижские динамовцы вряд ли будут претендовать на
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