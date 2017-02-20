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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28837363/
20 февраля 2017, 15:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК СКА аннулировал часть билетов на матчи плей-офф в рамках борьбы со спекуляцией

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА аннулировал билеты, купленные на сторонних сайтах не по номинальной цене, в рамках борьбы со спекуляцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Список аннулированных заказов опубликован в официальной группе СКА в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты.

СКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде плей- офф СКА встретится с подольским «Витязем». Первый матч серии пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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