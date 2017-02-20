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20 февраля 2017, 15:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей

В девятом сезоне КХЛ «Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей.

На 30 играх с участием красно-белых в «Лужниках» и «Парке легенд» побывало 218 628 человек, в среднем 7287 болельщиков на матче. Это в среднем почти на тысячу зрителей больше, чем в прошлом сезоне, и в два раза больше, нежели в сезоне-2013/14.

Наибольшее количество зрителей собрала встреча 19 ноября с магнитогорским «Металлургом», за которой с трибун арены в «Парке легенд» наблюдало 10 571 человек.

Средняя посещаемость домашних матчей ХК «Спартак» (согласно данным официальных протоколов КХЛ):

2008/2009 — 3330
2009/2010 — 4131
2010/2011 — 3103
2011/2012 — 2316
2012/2013 — 3075
2013/2014 — 3520
2015/2016 — 6193
2016/2017 — 7287.

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