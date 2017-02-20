«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей

На 30 играх с участием красно-белых в «Лужниках» и «Парке легенд» побывало 218 628 человек, в среднем 7287 болельщиков на матче. Это в среднем почти на тысячу зрителей больше, чем в прошлом сезоне, и в два раза больше, нежели в сезоне-2013/14.



Наибольшее количество зрителей собрала встреча 19 ноября с магнитогорским «Металлургом», за которой с трибун арены в «Парке легенд» наблюдало 10 571 человек.



Средняя посещаемость домашних матчей ХК «Спартак» (согласно данным официальных протоколов КХЛ):



2008/2009 — 3330

2009/2010 — 4131

2010/2011 — 3103

2011/2012 — 2316

2012/2013 — 3075

2013/2014 — 3520

2015/2016 — 6193

2016/2017 — 7287.