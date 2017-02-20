Игрок московского «Динамо» Еременко признан лучшим вратарем недели в КХЛ

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В матчах против владивостокского «Адмирала» и пекинского «Куньлуня» Еременко отразил 96,88% бросков при коэффициенте надежности 0,97, что стало лучшим показателем в лиге на прошлой неделе.

Лучшим защитником признан игрок столичного ЦСКА Григорий Панин, который закончил матчи с московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо» с общим показателем полезности «+6», набрав два очка (1 гол + 1 передача).

Лучшим нападающим признан Фредерик Петтерсон из минского «Динамо», сделавший дубль в ворота тольяттинской «Лады» и заработавший пять очков (4+1) в трех матчах недели.

Лучшим новичком назван нападающий новокузнецкого «Металлурга» Артем Михеев, набравший два очка (1+1) в трех гостевых играх.