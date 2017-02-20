Федоров: Хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от «Йокерита» в чемпионате
МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный менеджер хоккейного клуба ЦСКА по селекции Сергей Федоров перед матчами
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» призвал игроков команды не думать о поражениях от финского клуба, которые случились по ходу регулярного чемпионата. Об этом он рассказал журналистам.
Армейцы уступили «Йокериту» в двух очных встречах регулярного сезона.
«Не считаю, что мы много думаем о том, что проиграли сопернику в этом сезоне, поскольку первый раунд и без того всегда насыщен всякими интересными деталями. Готовимся в штатном режиме, ребята, на мой взгляд, неплохо провели последние три игры, — сказал Федоров. — Это ошибка — думать о том, что случилось в “регулярке”. Все серьезно настроены на работу, чтобы выполнить свою задачу».
Перед ЦСКА не стоит задача завершить серию за определенное количество матчей, отметил Федоров. «Мы соперника уважаем, готовимся серьезно к каждой игре, сколько бы их ни было. Настроя на четыре, пять или шесть игр нет, для этого
Главный менеджер клуба по селекции заявил, что хоккеисты армейского клуба показывают глубокое понимание игры, за счет чего они в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
Перед нынешним сезоном ЦСКА покинули лидеры клуба — Александр Радулов, Никита Зайцев и Роман Любимов, все трое уехали в Национальную хоккейную лигу.
«Был определен костяк команды. Лидеры хоть и ушли, но линию, которую гнет тренерский штаб, а также его требования, ребята поняли и приняли. Мастерство тренеров — направить игру команды против соперника в то или иное русло, что тоже сказалось, — сказал Федоров. — Видно глубокое понимание своей игры и игры соперника».
По словам Федорова, ЦСКА показал сплоченность и игровую дисциплину. «Да, у нас много удалений, но это зависит не только от ребят. Есть определенная интерпретация правил, Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. — Прим. ТАСС) собрал главных тренеров,
Армейцы в субботу разгромили «Спартак» со счетом 6:1 и в третий раз подряд стали победителями регулярного чемпионата. Теперь ЦСКА получит преимущество своей площадки во всех раундах
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