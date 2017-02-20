Федоров: хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от "Йокерита" в чемпионате

Армейцы уступили «Йокериту» в двух очных встречах регулярного сезона.

«Не считаю, что мы много думаем о том, что проиграли сопернику в этом сезоне, поскольку первый раунд и без того всегда насыщен всякими интересными деталями. Готовимся в штатном режиме, ребята, на мой взгляд, неплохо провели последние три игры, — сказал Федоров. — Это ошибка — думать о том, что случилось в “регулярке”. Все серьезно настроены на работу, чтобы выполнить свою задачу».

Перед ЦСКА не стоит задача завершить серию за определенное количество матчей, отметил Федоров. «Мы соперника уважаем, готовимся серьезно к каждой игре, сколько бы их ни было. Настроя на четыре, пять или шесть игр нет, для этого плей-офф и создан. Это увлекательный мини-турнир, где цена ошибки возрастает, поэтому не думаю, что будем этим грузиться», — отметил Федоров.

Главный менеджер клуба по селекции заявил, что хоккеисты армейского клуба показывают глубокое понимание игры, за счет чего они в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ.

Перед нынешним сезоном ЦСКА покинули лидеры клуба — Александр Радулов, Никита Зайцев и Роман Любимов, все трое уехали в Национальную хоккейную лигу.

«Был определен костяк команды. Лидеры хоть и ушли, но линию, которую гнет тренерский штаб, а также его требования, ребята поняли и приняли. Мастерство тренеров — направить игру команды против соперника в то или иное русло, что тоже сказалось, — сказал Федоров. — Видно глубокое понимание своей игры и игры соперника».

По словам Федорова, ЦСКА показал сплоченность и игровую дисциплину. «Да, у нас много удалений, но это зависит не только от ребят. Есть определенная интерпретация правил, Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. — Прим. ТАСС) собрал главных тренеров, какие-то рамки оговорил. Был конструктивный диалог, надеемся, что мы будем играть аккуратно в рамках правил», — сказал Федоров.