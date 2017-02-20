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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28836326/
20 февраля 2017, 14:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Федоров: Хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от «Йокерита» в чемпионате

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный менеджер хоккейного клуба ЦСКА по селекции Сергей Федоров перед матчами плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» призвал игроков команды не думать о поражениях от финского клуба, которые случились по ходу регулярного чемпионата. Об этом он рассказал журналистам.

Армейцы уступили «Йокериту» в двух очных встречах регулярного сезона.

«Не считаю, что мы много думаем о том, что проиграли сопернику в этом сезоне, поскольку первый раунд и без того всегда насыщен всякими интересными деталями. Готовимся в штатном режиме, ребята, на мой взгляд, неплохо провели последние три игры, — сказал Федоров. — Это ошибка — думать о том, что случилось в “регулярке”. Все серьезно настроены на работу, чтобы выполнить свою задачу».

Перед ЦСКА не стоит задача завершить серию за определенное количество матчей, отметил Федоров. «Мы соперника уважаем, готовимся серьезно к каждой игре, сколько бы их ни было. Настроя на четыре, пять или шесть игр нет, для этого плей-офф и создан. Это увлекательный мини-турнир, где цена ошибки возрастает, поэтому не думаю, что будем этим грузиться», — отметил Федоров.

Главный менеджер клуба по селекции заявил, что хоккеисты армейского клуба показывают глубокое понимание игры, за счет чего они в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ.

Перед нынешним сезоном ЦСКА покинули лидеры клуба — Александр Радулов, Никита Зайцев и Роман Любимов, все трое уехали в Национальную хоккейную лигу.

«Был определен костяк команды. Лидеры хоть и ушли, но линию, которую гнет тренерский штаб, а также его требования, ребята поняли и приняли. Мастерство тренеров — направить игру команды против соперника в то или иное русло, что тоже сказалось, — сказал Федоров. — Видно глубокое понимание своей игры и игры соперника».

По словам Федорова, ЦСКА показал сплоченность и игровую дисциплину. «Да, у нас много удалений, но это зависит не только от ребят. Есть определенная интерпретация правил, Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. — Прим. ТАСС) собрал главных тренеров, какие-то рамки оговорил. Был конструктивный диалог, надеемся, что мы будем играть аккуратно в рамках правил», — сказал Федоров.

Армейцы в субботу разгромили «Спартак» со счетом 6:1 и в третий раз подряд стали победителями регулярного чемпионата. Теперь ЦСКА получит преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, где в первом раунде сыграет с финским «Йокеритом».

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Квартальнов: ЦСКА не отказался бы от права выбора арбитров на матчи плей-офф КХЛ

Квартальнов: ЦСКА не отказался бы от права выбора арбитров на матчи плей-офф КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА воспользовался бы правом выбора арбитров на матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в том случае, если бы такая возможность предоставлялась. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
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