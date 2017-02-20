«Сибирь»: полночь для главной Золушки КХЛ

Долгие годы «Сибирь» была командой, которая не только вдохновляла новосибирских болельщиков до отказа заполнять стадион, но и дарила веру другим командам, что можно добраться до медалей без раздутых бюджетов. Команда-витрина, как называл её Сергей Гимаев, или же главная золушка КХЛ, выходила в плей-офф три года подряд, в том числе — добиралась до финала конференции. И всё это со шлейфом из долгов и текучкой лидеров в топ-клубы. Однако любая сказка рано или поздно заканчивается. Если в предыдущие годы «Сибирь» часто выигрывала на тоненького, превосходя соперников в характере, то на этот раз уже сибиряки были всякий раз на шаг позади. Всё сложилась воедино: неважная физическая подготовка, небывалое количество травм, в том числе основного вратаря, постоянные вызовы игроков сборную и многое-многое другое. Команда, не обладающая длинной скамейкой и делающая ставку на скоростной хоккей, не справилось с навалившимися трудностями.



«Сибирь» до последнего боролась за место в восьмёрке, но в итоге подопечным Андрея Скабелки не хватило одного-единственного очка, потерянного в Екатеринбурге. Даже после того, как Кирилл Фастовский исправил ошибки летней селекции и собрал второе боеспособное звено, а травмированные игроки выписались из лазарета, «Сибири» критически недоставало стабильности. С уходом ветеранов выветрился победный дух, которым отличалась команда из Новосибирска, а Максим Шалунов с Сергеем Шалуновым хоть и провели лучший сезон в карьере, настоящими вожаками так и не стали. «Сибирь» и Скабелка расстались по обоюдному согласию, но уже сейчас можно говорить о том, что в неудачах виноват не только главный тренер, «перекрутивший гайки» в отношениях с игроками. То, что полночь для сибирской золушки наступила именно сейчас, результат целого ряда факторов, не зависящих друг от друга.



«Нефтехимик»: встряска от Назарова не помогла

Команда из Нижнекамска во многом уникальна. Если иные середняки из года в год прыгают выше головы, попадая в плей-офф с небольшим бюджетом, то «Нефтехимик» умудряется оставаться на обочине с весьма солидной финансовой базой. В это не просто поверить, но нижнекамцы входят в число наиболее обеспеченных команд Востока. Тем не менее, раз за разом они ошибаются с кандидатурой главного человека в команде — тренера, попутно переплачивая средним хоккеистам. Однако этот сезон стоит особняком даже для нижнекамского менеджмента. Само по себе назначение Евгения Попихина выглядело спорным, но ещё более странным вышло расставание со специалистом. Мало того, что вместе с ним были отравлены в отставку Николай Заварухин и Олег Ореховский, которые вполне могли стать преемниками Попихина, так ещё и сменили их «старики», когда-то вместе тренировавшие «Югру». Триумвират Соловьёв — Котов — Шепелев, собравшийся на новом месте, не продержался и месяца. Хоккеисты так и не приняли тренеров старой формации, а Соловьёв после отставки прошёлся по руководству «Нефтехимика» и всему российскому хоккею. Андрей Назаров стал третьим тренером «Нефтехимика» за этот сезон и одновременно самым успешным. Для специалиста, которого два сезона подряд увольняли с должности, переезд в Нижнекамск стал настоящим вызовом. Назаров сумел сплотить коллектив, заставил игроков за себя биться, а взяв под опеку Никиту Квартальнова, доставил массу неприятных моментов соперникам «Нефтехимика». Во второй половине сезона нижнекамцы обрели своё лицо, впервые за долгие годы представ командой с характером. По-новому заиграли под руководством Назарова и легионеры, составившие ударное звено Йюнге — Брюле — Секстон. Впрочем, стабильности вслед за встряской так и не последовало. После Нового года «Нефтехимик» испытывал катастрофические проблемы с атакой и растерял непозволительно много очков, которых не хватило для выхода в плей-офф.



«Автомобилист»: переходный сезон потенциального олигарха

Когда в «Автомобилисте» менялось руководство, пошли разговоры о том, что в КХЛ появился на один топ-клуб больше. Мол, новый президент клуба Андрей Козицын с его финансовыми возможностями и опытом работы в УГМК, может вывести «Автомобилист» на новый уровень. В действительности же Козицын рассматривал минувший сезон как переходный. Человек, увлечённый женским баскетболом, присматривался к новому для себя виду спорта и не спешил делать серьёзные денежные вливания. По сути, статус «Автомобилиста» как команды-середняка остался неизменным, и какие выводя для себя сделал «баскетбольный» президент, сказать сложно. Уральский клуб не попал в плей-офф, сменив современного, но неуживчивого Андрея Разина на яркого представителя хоккейного олдскула Владимира Крикунова. Тренер-ветеран жаловался на предшественника, готовившего команду к сезону, и кардинально исправить положение дел не сумел. При Крикунове «Автомобилист» не проигрывал сериями, много матчей проиграл в дополнительное время и с разницей в одну шайбу, но чудесным преображением это точно не назовёшь.



Перед тем, как покинуть Екатеринбург, Андрей Разин выдавил из команды Якуба Коваржа, и чуть было не проделал тот же трюк с Анатолием Голышевым. А итоге тандем Устинский — Сохатский не смог в полной мере заменить чешского голкипера, а Голышев хоть и съездил на несколько матчей в «Спутник», в команде остался. Форвард, забивший в предыдущем сезоне 25 шайб, провалил регулярный чемпионат, но при этом регулярно выступал за сборную России. Вопросы вызывала не только игра Голышева и вратарская позиция, но и легионеры: по сравнению с прошлым сезоном сдал Петр Коукал, Рон Тичар выдал блестящий старт, после чего ушёл в тень, а Ян Бухтеле и вовсе покинул «Автомобилист» до окончания сезона. Отчасти неудачи легионеров и кризис Голышева компенсировал прорыв Артёма Гареева, который стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, сделав за сезон несколько хет-триков.

«Амур»: на одном Метсоле в плей-офф не попасть

Глядя на то, как год назад «Автомобилист» угадал с Андреем Разиным, клубы начали приглашать специалистов из Высшей лиги. Не остался в стороне и «Амур», подписав контракт с Мисхатом Фахрутдиновым, который в основном известен своей работой в Тюмени. Как показали результаты этого сезона, разница между КХЛ и ВХЛ огромна не только по уровню хоккеистов, но и по квалификации тренеров. Ни Фахртудинов, ни Гулявцев свои команды вывести в плей-офф не сумели. Ещё в начале сезона, когда «Амур» потерпел шесть поражений в семи стартовых матчах, кресло под главным тренером зашаталось с усиленной амплитудой. Фахртудинов устоял, но в декабре, когда хабаровчане уже потеряли реальные шансы на плей-офф, руководства клуба решилось-таки на смену тренера. Тренер, давно не работавший в элите, не смог поладить с ветеранами и закрепостил команду. Сменивший его Андрей Мартемьянов сумел наладить атмосферу в раздевалке, за счёт чего «тигры» на мажорной ноте завершили сезон, попутно обыграв «Авангард», «Сибирь», «Динамо» и «Локомотив». Во многом тем, что «Амур» не конкурировал с новокузнецким «Металлургом», а хотя бы обозначал борьбу за плей-офф, хабаровский клуб обязан Юхе Метсоле. Свой второй сезон финский малыш провёл ещё сильнее, чем первый, избежав перепадов в игре. Метсола, выступая аутсайдера Востока, выдал статистику уровня одного из лучших вратарей лиги. А вот приглашение Кристиана Кууселы себя не оправдало: лучший бомбардир финской лиги забросил за «Амур» всего семь шайб. К неоднозначным ходам хабаровского руководства стоит отнести и продажу Артёма Зуба в СКА. Молодой защитник, считавшийся лицом клуба, отправился в Санкт-Петербург после вызова в сборную России. С одной стороны, «Амур» получил за него солидную денежную компенсацию, но вот игроки, полученные в результате обмена, вскоре покинули Хабаровск. Да и сам факт продажи Зуба посреди сезона стал сигналом того, что «Амур» досрочно отказывается от притязаний на плей-офф.



«Югра»: без легионеров — значит без плей-офф

Согласно старой кахаэловской истине, без классных легионеров ни одному середняку не выжить. В условиях, когда всех мало-мальски талантливых россиян забирают по своё крыло клубы-олигархи, всем остальным приходится рассчитывать на помощь из-за рубежа. «Югра» уже второй сезон пытается опровергнуть эту аксиому, принципиально отказываясь от легионеров. Столь спорная позиция идёт от руководства региона, связывая тем самым руки менеджменту и тренерам. И если в прошлом сезоне в составе «мамонтов» был белорус Андрей Антонов, то на этот раз ханты-мансийцы обошлись усилиями россиян, среди которых лишь единицы могли быть востребованы в других клубах. Светлым пятном выглядело звено Варфоломеев — Горбунов — Лапенков. Павел Варфоломеев наряду с Александром Шарыченковым дослужился до олимпийской сборной, а Евгений Лапенков стал лучшим бомбардиром «Югры». Любопытно, что несколько матчей он пропустил по загадочной причине, связанной с достижением статистического рубежа, за который предусмотрены бонусы.



На протяжении сезона с солянкой из ветеранов, игроков Высшей лиги и необстрелянной молодёжи пытались управиться три тренера. Осознание того, что Павел Езовских по своему авторитету и методикам работы не соответствует уровню КХЛ, пришло к руководству «Югры» в середине сентября. Временная ставка на Андрея Соколова тоже не сработала: с бывшим помощником Зинэтулы Билялетдинова ханты-мансийцы проигрывали длительными сериями и порой выглядели беспомощно. Пришествие Андрея Разина на пост главного тренера имел скорее медийный эффект, чем спортивный. О «Югре» благодаря эксцентричному специалисту стали вспоминать чуть чаще, а два месяца работы Разина в Ханты-Мансийске запомнятся гостевой победой над «Автомобилистом» и последующими колкостями в адрес Владимира Крикунова. Если главной задачей Разина была месть бывшей команде, то он с ней справился.

«Лада»: ренессанс Филатова — главная заслуга Аболса

Второй сезон после возвращения «Лады» в КХЛ можно охарактеризовать как топтание на месте. Хотя формально волжане даже сделали шаг назад, набрав меньше очков и отступив от плей-офф на ещё одну позицию. И это притом, что Артису Аболсу дали самостоятельно подготовить команду к сезону, а затем позволили доработать его до конца. Впрочем, шоколадными условия, в которых работал латвийский специалист, точно не назовёшь. «Лада» весь сезон играла с задержками по зарплате, а на главного тренера то и дело совершали нападки различные эксперты. Кроме того, по ходу чемпионата возник слух о приходе на его место Андрея Разина. Руководство клуба, справедливости ради, открыто поддерживало Аболса и не отпустило ни одного игрока в дедлайн, дав возможность доиграть сезон в боевом составе. Несмотря на то, что в Тольятти вернулся Илья Ежов и провёл не самый плохой сезон, больше тольяттинцев во всей лиге пропускали только «Кузня» и «Медвешчак». В ноябре команду настигла серия из семи поражений подряд, в пяти из которых «Лада» пропускала не меньше пяти шайб. Зато в атаке всё было недурно, и по факту волжане стали одной из самых зрелищных команд из числа тех, кто не попали в плей-офф. В «Ладе» произошёл долгожданный ренессанс Никиты Филатова, который после знакомства с Высшей лигой выдал свой лучший сезон во взрослой карьере. Ставка на противоречивого форварда сработала, но это была, пожалуй, единственная трансферная удача тольяттинского менеджмента.

«Металлург» (Новокузнецк): когда ниже только Высшая лига

Последние сезоны в исполнении «Кузни» если чем и отличаются друг от друга, то только тем, последнее ли место заняла команда из Кузбасса в лиге или предпоследнее. Казалось бы, самый настоящий День сурка. Но минувший чемпионат стал абсолютно худшим в истории «Металлурга» за всё время выступлений в КХЛ. И если рекордно низкое место связано с тем, что лига расширилась до 29 команд, но минимальное количество набранных очков никак не связано с внешними факторами. 40 баллов — это на один меньше, чем в сезоне-2010/11, но тогда в регулярном чемпионате и матчей было на шесть меньше. Не подарил Новокузнецк лиге и новую молодую звезду уровня Орлова или Капризова. Другими словами, «Кузня» пробила дно, на котором пребывала все последние годы.

Ещё летом в сибирском клубе произошли серьёзные кадровые изменения: на пост генерального директора взошёл Сергей Зиновьев. Известный в прошлом хоккеист и успешный бизнесмен не дожидаясь сентября уволил Николая Соловьёва, но сейчас кажется, что с тренером, символизирующим хоккей прошлого, нужно было расставаться ещё раньше. «Кузню» успел потренировать и генменеджер (также впоследствии покинувший свой пост) Валерий Зелепукин, и Сергей Бердников, закончивший сезон в качестве главного тренера. В октябре новокузнечане одолели «Магнитку», а в конце ноября выдали серию из четырёх побед подряд, но в целом никакие перестановки не смогли оживить команду, чей уровень скорее соответствует Высшей лиге.