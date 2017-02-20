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20 февраля 2017, 13:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Коскинен сыграет в воротах ХК СКА на старте плей-офф КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Финский голкипер Микко Коскинен будет защищать ворота петербургского СКА в первом матче плей-офф КХЛ с подмосковным «Витязем», заявил тренер армейцев Харийс Витолиньш.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося 18 февраля, СКА занял второе место в Западной конференции, а хоккеисты подмосковного «Витяза» стали седьмыми. Первый матч этих команд пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

«Плей-офф начнет Коскинен», — сказал Витолиньш журналистам.

В прошлом сезоне СКА дошел до финала Западной конференции, в котором уступил ЦСКА со счетом 0−4.

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