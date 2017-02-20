Коскинен сыграет в воротах ХК СКА на старте плей-офф КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Финский голкипер Микко Коскинен будет защищать ворота петербургского СКА в первом матче плей-офф КХЛ с подмосковным «Витязем», заявил тренер армейцев Харийс Витолиньш.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося 18 февраля, СКА занял второе место в Западной конференции, а хоккеисты подмосковного «Витяза» стали седьмыми. Первый матч этих команд пройдет в
«Плей-офф начнет Коскинен», — сказал Витолиньш журналистам.
В прошлом сезоне СКА дошел до финала Западной конференции, в котором уступил ЦСКА со счетом 0−4.
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