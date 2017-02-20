Коскинен сыграет в воротах ХК СКА на старте плей-офф КХЛ

По итогам регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося 18 февраля, СКА занял второе место в Западной конференции, а хоккеисты подмосковного «Витяза» стали седьмыми. Первый матч этих команд пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

«Плей-офф начнет Коскинен», — сказал Витолиньш журналистам.

В прошлом сезоне СКА дошел до финала Западной конференции, в котором уступил ЦСКА со счетом 0−4.