Квартальнов: ЦСКА не отказался бы от права выбора арбитров на матчи плей-офф КХЛ
МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА воспользовался бы правом выбора арбитров на матчи
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в том случае, если бы такая возможность предоставлялась. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
Накануне старта
«Ничего нового, никаких вопросов у нас не было, — сказал Квартальнов. — Лига сейчас определяет сама, кого назначать. Если бы была возможность сообщать, кого мы бы хотели видеть из арбитров на наших матчах, мы воспользовались бы этим».
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