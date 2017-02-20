Квартальнов: ЦСКА не отказался бы от права выбора арбитров на матчи плей-офф КХЛ

Накануне старта плей-офф представители ряда клубов КХЛ, включая Квартальнова, приняли участие в рабочем совещании с главным арбитром лиги Алексеем Анисимовым.

«Ничего нового, никаких вопросов у нас не было, — сказал Квартальнов. — Лига сейчас определяет сама, кого назначать. Если бы была возможность сообщать, кого мы бы хотели видеть из арбитров на наших матчах, мы воспользовались бы этим».