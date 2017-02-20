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20 февраля 2017, 13:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Квартальнов: ЦСКА не отказался бы от права выбора арбитров на матчи плей-офф КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА воспользовался бы правом выбора арбитров на матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в том случае, если бы такая возможность предоставлялась. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

Накануне старта плей-офф представители ряда клубов КХЛ, включая Квартальнова, приняли участие в рабочем совещании с главным арбитром лиги Алексеем Анисимовым.

«Ничего нового, никаких вопросов у нас не было, — сказал Квартальнов. — Лига сейчас определяет сама, кого назначать. Если бы была возможность сообщать, кого мы бы хотели видеть из арбитров на наших матчах, мы воспользовались бы этим».

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Федоров: Хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от «Йокерита» в чемпионате

Федоров: Хоккеисты ЦСКА не должны думать о поражениях от «Йокерита» в чемпионате

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный менеджер хоккейного клуба ЦСКА по селекции Сергей Федоров перед матчами плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» призвал игроков команды не думать о поражениях от финского клуба, которые случились по ходу регулярного чемпионата. Об этом он рассказал журналистам.
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