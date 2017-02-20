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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28835544/
20 февраля 2017, 13:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Березин, Полыгалов и Макаров покидают «Нефтехимик»

«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с 31-летним нападающим Константином Макаровым, 26-летним защитником Максимом Березиным и 30-летним форвардом Игорем Полыгаловым.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Соглашения Полыгалова рассчитаны до 2018 года, а у Березина контракт до 2019 года.

Березин набрал 5 (3+2) очков в 49 матчах при показателе полезности «+4». На счету Макарова 8 (5+3) очков в 34 матчах при показателе полезности «-6». Полыгалов набрал 26 (13+13) очков в 57 матчах при показателе полезности «-3».

Нефтехимик
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