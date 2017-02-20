Белорусский тренер Андрей Скабелка покидает «Сибирь»
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Андрей Скабелка и хоккейный клуб «Сибирь» решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Такая информация размещена на официальном сайте российского клуба, сообщает БЕЛТА.
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В девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда не смогла пробиться в
Один из самых ярких нападающих сборной Беларуси по хоккею Андрей Скабелка начал тренерскую карьеру в 2007 году в новокузнецком «Металлурге», затем работал в клубах «Гомель», нижегородском «Торпедо», с 2014 года возглавлял «Сибирь».
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