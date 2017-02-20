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20 февраля 2017, 13:42 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Белорусский тренер Андрей Скабелка покидает «Сибирь»

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Андрей Скабелка и хоккейный клуб «Сибирь» решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Такая информация размещена на официальном сайте российского клуба, сообщает БЕЛТА.

В девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда не смогла пробиться в <nobr>плей-офф</nobr> заняв в турнирной таблице Восточной конференции девятое место. Результат признан неудовлетворительным. Увеличить
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В девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв в турнирной таблице Восточной конференции девятое место. Результат признан неудовлетворительным. В двух предыдущих чемпионатах КХЛ «Сибирь» входила в тройку лучших по итогам регулярного сезона, а в 2015-м сыграла в финале плей-офф на Востоке, уступив «Ак Барсу» и завоевав бронзовые награды. Клуб поблагодарил белорусского тренера за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.

Один из самых ярких нападающих сборной Беларуси по хоккею Андрей Скабелка начал тренерскую карьеру в 2007 году в новокузнецком «Металлурге», затем работал в клубах «Гомель», нижегородском «Торпедо», с 2014 года возглавлял «Сибирь».

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