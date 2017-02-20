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20 февраля 2017, 12:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА: Плотников тренируется с командой перед стартом плей-офф, Войнов — нет

СКА провёл открытую тренировку для прессы в Ледовом дворце перед первым раундом плей-офф, в котором сыграет с «Витязем».

Нападающий Сергей Плотников тренировался вместе с командой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ в середине января и с этого времени не играл.

В занятии не принял участие защитник Вячеслав Войнов. 27-летний хоккеист получил травму в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Первый матч СКА — «Витязь» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

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