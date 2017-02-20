Нападающий Сергей Плотников тренировался вместе с командой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ в середине января и с этого времени не играл.



В занятии не принял участие защитник Вячеслав Войнов. 27-летний хоккеист получил травму в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».



Первый матч СКА — «Витязь» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.