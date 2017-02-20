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20 февраля 2017, 12:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с Колппаненом и Ляминым

«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с 24-летним финским голкипером Вилле Колппаненом и 31-летним защитником Кириллом Ляминым.

Соглашения обоих действуют до 2018 года. Также нижнекамцы расстанутся с рядом других ведущих игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, продливший контракт с клубом на следующий год, заявил, что команда возьмёт курс на омоложение состава.

В минувшем сезоне Вилле Колппанен провёл 30 игр. Процент отражённых бросков 91,7, а коэффициент надёжности — 2,80. Кирилл Лямин провёл 44 матча, забросив две шайбы и отдав 12 голевых передач. Показатель полезности составил «-3».

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Назаров: «Нефтехимик» берёт курс на омоложение своих рядов

Назаров: «Нефтехимик» берёт курс на омоложение своих рядов

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги сезона. Специалист возглавил команду в ходе чемпионата, став третьим главным тренером «Нефтехимика» в сезоне. Ему не удалось вывести команду в плей-офф.
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