«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с Колппаненом и Ляминым

Соглашения обоих действуют до 2018 года. Также нижнекамцы расстанутся с рядом других ведущих игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, продливший контракт с клубом на следующий год, заявил, что команда возьмёт курс на омоложение состава.



В минувшем сезоне Вилле Колппанен провёл 30 игр. Процент отражённых бросков 91,7, а коэффициент надёжности — 2,80. Кирилл Лямин провёл 44 матча, забросив две шайбы и отдав 12 голевых передач. Показатель полезности составил «-3».