«Адмирал» не входит в число клубов, которые может возглавить Скабелка
Как стало известно «Чемпионату», в качестве возможного продолжения карьеры Андрея Скабелки не рассматривается «Адмирал».
Вопреки информации, появившейся в СМИ, вариант, при котором белорусский специалист возглавит клуб из Владивостока, исключён. «Адмирал», 22 февраля стартующий в
Сегодня «Сибирь» подтвердила расторжение контракта с главным тренером по обоюдному согласию. По информации «Чемпионата», на данный момент в Андрее Скабелке заинтересованы три клуба, закончившие минувший регулярный чемпионат в зоне
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