Лучший бомбардир «Салавата» Умарк начал тренироваться с командой
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк начал тренироваться.
Хоккеист восстанавливается от травмы, и пока непонятно, примет ли он участие в первом матче серии ¼ финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Серия возьмёт старт 22 февраля.
В текущем сезоне хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 56 (14+42) очков при показателе полезности «-6». Он является лучшим бомбардиром уфимской команды.
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