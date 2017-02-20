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20 февраля 2017, 12:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Лучший бомбардир «Салавата» Умарк начал тренироваться с командой

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк начал тренироваться.

Хоккеист восстанавливается от травмы, и пока непонятно, примет ли он участие в первом матче серии ¼ финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Серия возьмёт старт 22 февраля.

В текущем сезоне хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 56 (14+42) очков при показателе полезности «-6». Он является лучшим бомбардиром уфимской команды.

Салават Юлаев
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