Лучший бомбардир «Салавата» Умарк начал тренироваться с командой

Хоккеист восстанавливается от травмы, и пока непонятно, примет ли он участие в первом матче серии ¼ финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Серия возьмёт старт 22 февраля.



В текущем сезоне хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 56 (14+42) очков при показателе полезности «-6». Он является лучшим бомбардиром уфимской команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Линус Умарк присоединился к тренировкам с командой. <a href="https://twitter.com/hashtag/HCSalavat?src=hash">#HCSalavat</a> <a href="https://t.co/sipnaifzZZ">pic.twitter.com/sipnaifzZZ</a></p>— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) <a href="https://twitter.com/hcsalavat/status/833593480869974016">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>