Губернатор: Сезон получился неудачным для «Сибири» из-за травм хоккеистов

«Сибирь» в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2012 года не смогла выйти в плей-офф, завершив чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Задачу ставили — как минимум выйти в плей-офф. Но так сложился сезон, что восемь ключевых игроков во главе с Салаком (вратарь Александр Салак — прим. ТАСС) были травмированы, притом на месяц, не на неделю. Это сказалось, были потеряны очки», — сказал Городецкий.

Он также отметил, что руководство клуба и региональные власти не делают трагедии из результата «Сибири» по итогам чемпионата. «Это будет встряской, мотивацией перед следующим сезоном», — подчеркнул губернатор.

В понедельник утром пресс-служба «Сибири» объявила об отставке главного тренера Андрея Скабелки. Губернатор данный факт комментировать не стал.

Скабелка возглавлял тренерский штаб «Сибири» с апреля 2014 года. Под его руководством команда достигла наилучшего результата в своей истории — бронзы чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15.