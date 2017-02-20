Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28833964/
20 февраля 2017, 12:11 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Губернатор: Сезон получился неудачным для «Сибири» из-за травм хоккеистов

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сложился для новосибирского клуба «Сибирь» неудачно из-за большого количества травм, которые получали ключевые игроки по ходу сезона. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Сибирь» в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2012 года не смогла выйти в плей-офф, завершив чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Задачу ставили — как минимум выйти в плей-офф. Но так сложился сезон, что восемь ключевых игроков во главе с Салаком (вратарь Александр Салак — прим. ТАСС) были травмированы, притом на месяц, не на неделю. Это сказалось, были потеряны очки», — сказал Городецкий.

Он также отметил, что руководство клуба и региональные власти не делают трагедии из результата «Сибири» по итогам чемпионата. «Это будет встряской, мотивацией перед следующим сезоном», — подчеркнул губернатор.

В понедельник утром пресс-служба «Сибири» объявила об отставке главного тренера Андрея Скабелки. Губернатор данный факт комментировать не стал.

Скабелка возглавлял тренерский штаб «Сибири» с апреля 2014 года. Под его руководством команда достигла наилучшего результата в своей истории — бронзы чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15.

Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Все новости
20 февраля

Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в битве под Сталинградом

Лавров: заявления об участии госорганов РФ в попытке переворота в Черногории голословны

Суд приговорил к 4 годам фигуранта дела о хищении 1,3 млрд рублей на стройке Восточного