Новокузнецкий «Металлург» отправил в ВХЛ 5 игроков
Новокузнецкий «Металлург» командировал в клуб Высшей хоккейной лиги «Зауралье» пятерых игроков.
В Курган отправились голкипер Владислав Подъяпольский, защитник Марк Скутар, а также нападающие Владимир Ионин, Артём Михеев и Алексей Разумов.
Кроме того, в расположении «Зауралья» уже находятся три хоккеиста, переведённых из Новокузнецка ранее: Евгений Виксна, Станислав Бутузов и Денис Дюрягин.
В первом раунде
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