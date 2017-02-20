Новокузнецкий «Металлург» отправил в ВХЛ 5 игроков

В Курган отправились голкипер Владислав Подъяпольский, защитник Марк Скутар, а также нападающие Владимир Ионин, Артём Михеев и Алексей Разумов.



Кроме того, в расположении «Зауралья» уже находятся три хоккеиста, переведённых из Новокузнецка ранее: Евгений Виксна, Станислав Бутузов и Денис Дюрягин.



В первом раунде плей-офф ВХЛ «Зауралье» встречается с красноярским «Соколом».