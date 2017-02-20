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20 февраля 2017, 11:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Новокузнецкий «Металлург» отправил в ВХЛ 5 игроков

Новокузнецкий «Металлург» командировал в клуб Высшей хоккейной лиги «Зауралье» пятерых игроков.

В Курган отправились голкипер Владислав Подъяпольский, защитник Марк Скутар, а также нападающие Владимир Ионин, Артём Михеев и Алексей Разумов.

Кроме того, в расположении «Зауралья» уже находятся три хоккеиста, переведённых из Новокузнецка ранее: Евгений Виксна, Станислав Бутузов и Денис Дюрягин.

В первом раунде плей-офф ВХЛ «Зауралье» встречается с красноярским «Соколом».

Металлург Нк
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