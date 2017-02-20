«Слован» готов ждать решения Чичу по продолжению карьеры всё лето
Братиславский «Слован» готов ждать решения канадского форварда Джонатана Чичу по продолжению карьеры всё ближайшее лето, заявил генеральный менеджер клуба Марош Крайчи.
«Джонатан Чичу — харизматичный игрок, который очень помог нашей команде в этом сезоне. Он один из трёх хоккеистов, сыгравших в каждом матче в этом году, несмотря на то, что ему нужна операция на плече! Невероятно! Ему сейчас 36 лет, и он сейчас в такой ситуации, когда примет решение о продолжении карьеры немного поздно летом.
У меня был с ним и его семьёй долгий разговор во время Матча звёзд в Уфе, и я сказал ему, что мы хотим видеть его в нашей команде ещё в следующем сезоне. Мы готовы ждать его решение всё лето. Верю, что он ещё сможет помочь не только нашей команде, но и всей КХЛ», — сказал Крайчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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