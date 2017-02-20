Тренер «Барыса» подвел итоги «регулярки» КХЛ и рассказал о задаче на плей-офф
Хоккеисты «Барыса» сегодня, 20 февраля, начали подготовку к первому раунду
плей-офф КХЛ, в котором им предстоит сыграть с челябинским «Трактором», сообщает корреспондент Vesti.kz. Подробности рассказал главный тренер команды Эдуард Занковец.
— Эдуард Константинович, Вы довольны работой, которую проделали с «Барысом» в регулярном чемпионате?
— Главный итог — это попадание в
— Четыре дня перерыва между регулярным чемпионатом и
— У нас вчера был выходной после игры, сегодня мы собрались. Никаких кардинальных изменений у нас нет. В тактике игры мы, безусловно, кое какие моменты подшлифуем. Тому, что нам очень важно будет против такого соперника, как «Трактор», мы уделим внимание.
— Чем объясните последние поражения команды в регулярном чемпионате? Может, мотивации не хватило?
— Не повезло.
— Вы думаете, только это?
— Только это.
— Многие болельщики хотели, чтобы именно «Трактор» попался «Барысу» в
— Соперник хороший, команда сбалансированная. Особенно это касается троек нападения. Все четыре тройки у них активные, быстрые. Поэтому нас ждут непростые матчи. Если говорить о том, кто из соперников лучше, сложно сказать. Потому что и Омск, против которого мы играли, провел последнюю игру хорошо, и в том числе была игра, в которой мы победили. Поэтому сказать, кто был бы для нас более предпочтителен, конечно же, сложно. Все соперники хорошие.
— За счет чего Вам удалось поднять команду практически со дна турнирной таблицы на пятое место?
— Я думаю, в первую очередь, надо отдать должное ребятам. Они очень старались, и в тренировочном процессе. Та цель, которая была, это чтобы каждый игрок в отдельности стал лучше по ходу сезона. Они это, в принципе, выполнили. Большинство из них стали лучше, чем были в начале сезона. В этом и главная причина.
— Это Ваш стиль подошел «Барысу», или же Вы исходили из тех данных, которые есть?
— Я не исходил из данных, которые есть. Мне кажется, хоккей, который приносит успех, это игра с шайбой, мы должны контролировать шайбу как можно больше, бороться за нее, чтобы как можно быстрее вернуть ее себе. Наверное, такой вот принцип созидательного хоккея мы и стараемся проповедовать.
— Вы наблюдаете за играми сборной?
— Я присутствовал на финале Универсиады в Алматы. Есть ребята, которые попали в расширенный список сборной к чемпионату мира. И по мере возможностей мы будем собирать информацию, кто как играет на Азиатских играх.
— Можете
— Брэндон получил травму, все об этом знают. Может быть, не в первой игре, но надеемся, что в первом круге
Напомним, первые матчи первого раунда
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