Радил: «Спартак» лишь до нового года показывал игру, достойную выхода в плей-офф КХЛ

Красно-белые 25 января после поражения от СКА на своем льду лишились шансов на попадание в плей-офф. В заключительном матче сезона «Спартак» проиграл в гостях ЦСКА со счетом 1:6. По итогам регулярного чемпионата клуб занял предпоследнее, 13-е место в таблице Западной конференции.

«Считаю, что до нового года мы играли хорошо и могли попасть в плей-офф, однако после нового года мы проиграли довольно много матчей, — сказал Радил. — Осталось большое разочарование от последнего дерби, в котором мы пропустили шесть голов».

По ходу чемпионата в команде поменялся главный тренер — Германа Титова 10 октября сменил Алексей Ярушкин, исполнявший обязанности до конца сезона. При Ярушкине «Спартак» выиграл 14 матчей и проиграл 29.

«Со сменой тренера мы поменяли тактику, стали играть с акцентом на оборону. Считаю, что такая тактика до нового года работала, после чего я не знаю, что произошло, поскольку мы перестали забивать и стали много пропускать», — отметил Радил.

Срок контракта 26-летнего игрока с красно-белыми истекает в следующем году. «Мне очень нравится “Спартак”. Если клуб хочет, чтобы я остался, я буду счастлив играть здесь», — подчеркнул он.

Цель — сыграть на чемпионате мира

Форвард «Спартака» хочет сыграть на предстоящем чемпионате мира и надеется, что его вызовут в сборную Чехии, которая начнет первый сбор в рамках подготовки к мировому первенству в середине марта. Нападающий последние четыре года выступает за национальную команду на этапах Евротура, однако еще ни разу не выступал на чемпионате мира.

«Я хотел бы сыграть на чемпионате мира, хотя понимаю, что попасть в команду будет непросто. Примерно 15 марта начнется сбор команды, мы сыграем около шести матчей. Еще не получил вызов, но я рассчитываю, надеюсь», — отметил он.

Радил принял участие во всех трех этапах Евротура в нынешнем сезоне, на Кубке Карьяла он был признан лучшим нападающим турнира. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.