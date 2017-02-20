Назаров: «Нефтехимик» берёт курс на омоложение своих рядов
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги сезона. Специалист возглавил команду в ходе чемпионата, став третьим главным тренером «Нефтехимика» в сезоне. Ему не удалось вывести команду в
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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«Новый тренерский штаб принял команду на 14-м месте в Восточной конференции, завершили “регулярку” на 10-й позиции, для выхода в
Молодёжь получила дополнительное время в последних шести матчах регулярного чемпионата — и ни одна из этих встреч в основное время не была “Нефтехимиком” проиграна. Да, все обратили внимание на домашнюю победу над “Ак Басом” — 8:2, но наши молодые были конкурентны и в гостевой серии по маршруту Хельсинки — Минск — Рига, где каждый раз уходили в овертайм. Порядин, Якимов, Огурцов, Фазылзянов, Шиксатдаров, Хайруллин, Кареев, Бикмуллин — все они выдержали ритм, готовы к конкуренции в следующем сезоне. При этом особое внимание обращаем на наш
Назову нападающих юниорской сборной 1999 года рождения Шарифьянова и Шафигуллина. Есть и другие перспективные юниоры. Очевидно, что с такой глубиной молодёжного состава “Нефтехимик” просто обречён корректировать свою кадровую политику и свой курс. Думаю, уже летний молодёжный лагерь покажет, что у нашего клуба хорошее будущее», — цитирует тренера
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