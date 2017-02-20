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20 февраля 2017, 10:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Мартемьянов продолжит тренировать «Амур» в следующем сезоне

Андрей Мартемьянов будет работать главным тренером в клубе Континентальной хоккейной лиги «Амур» в следующем сезоне, об этом сообщил первый вице-президент Александр Филиппенко.

«Начало сезона оставляет желать лучшего, если говорить об окончании чемпионата, то после Нового года команда достойно сыграла. Мы сделали предложение Андрею Мартемьянову и всему тренерскому штабу, они дали согласие на продолжение работы», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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