Мартемьянов продолжит тренировать «Амур» в следующем сезоне

«Начало сезона оставляет желать лучшего, если говорить об окончании чемпионата, то после Нового года команда достойно сыграла. Мы сделали предложение Андрею Мартемьянову и всему тренерскому штабу, они дали согласие на продолжение работы», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.