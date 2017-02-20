Клуб КХЛ «Сибирь» объявил о расторжении контракта с тренером Скабелкой

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В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

«В связи с неудовлетворительным выступлением в текущем сезоне, по просьбе главного тренера хоккейный клуб “Сибирь” и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

Скабелка тренировал «Сибирь» с 2014 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка Гагарина и завоевала бронзовые награды чемпионата, выиграв в сезоне-2014/15 у обладателя трофея 2014 года — магнитогорского «Металлурга». В феврале 2016 года специалист продлил контракт с клубом на два года.