Клуб КХЛ «Сибирь» объявил о расторжении контракта с тренером Скабелкой
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в
«В связи с неудовлетворительным выступлением в текущем сезоне, по просьбе главного тренера хоккейный клуб “Сибирь” и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в сообщении.
Скабелка тренировал «Сибирь» с 2014 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка Гагарина и завоевала бронзовые награды чемпионата, выиграв в сезоне-2014/15 у обладателя трофея 2014 года — магнитогорского «Металлурга». В феврале 2016 года специалист продлил контракт с клубом на два года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter