Тренер «Барыса»: Боченски восстанавливается. Надеюсь, в первом круге плей-офф мы его увидим

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Брэндон получил травму, как все знают. Он восстанавливается. Может не в первом матче плей-офф, но надеюсь, что в первом круге мы его увидим», — пояснил Занковец.

Напомним, Боченски получил травму в матче против новокузнецкого «Металлурга», состоявшегося 16 февраля в Астане. В конце второго периода он получил удар в голову от защитника соперника Алексея Васильченко, после чего отправился в раздевалку и на лед не вернулся. Форвард также пропустил заключительную игру в регулярном чемпионате с омским «Авангардом».

Позже «Барыс» выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что в данный момент проводятся дополнительные медицинские исследования, которые позволят установить точный диагноз, наличие или отсутствие каких-либо повреждений у Боченски.