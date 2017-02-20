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20 февраля 2017, 10:06 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Тренер «Барыса»: Боченски восстанавливается. Надеюсь, в первом круге плей-офф мы его увидим

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Закновец рассказал о сроках восстановления капитана команды Брэндона Боченски, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Брэндон получил травму, как все знают. Он восстанавливается. Может не в первом матче плей-офф, но надеюсь, что в первом круге мы его увидим», — пояснил Занковец.

Напомним, Боченски получил травму в матче против новокузнецкого «Металлурга», состоявшегося 16 февраля в Астане. В конце второго периода он получил удар в голову от защитника соперника Алексея Васильченко, после чего отправился в раздевалку и на лед не вернулся. Форвард также пропустил заключительную игру в регулярном чемпионате с омским «Авангардом».

Позже «Барыс» выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что в данный момент проводятся дополнительные медицинские исследования, которые позволят установить точный диагноз, наличие или отсутствие каких-либо повреждений у Боченски.

Соперником «Барыса» по первому раунду плей-офф будет челябинский «Трактор».

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