Тренер «Барыса»: Боченски восстанавливается. Надеюсь, в первом круге плей-офф мы его увидим
Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Закновец рассказал о сроках восстановления капитана команды Брэндона Боченски, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Брэндон получил травму, как все знают. Он восстанавливается. Может не в первом матче
Напомним, Боченски получил травму в матче против новокузнецкого «Металлурга», состоявшегося 16 февраля в Астане. В конце второго периода он получил удар в голову от защитника соперника Алексея Васильченко, после чего отправился в раздевалку и на лед не вернулся. Форвард также пропустил заключительную игру в регулярном чемпионате с омским «Авангардом».
Позже «Барыс» выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что в данный момент проводятся дополнительные медицинские исследования, которые позволят установить точный диагноз, наличие или отсутствие
Соперником «Барыса» по первому раунду
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