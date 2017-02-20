Билялетдинов и Овечкин вошли в символическую сборную ХК «Динамо»
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Зинэтула Билялетдинов и Александр Овечкин вошли в символическую сборную всех времен московского хоккейного клуба «Динамо». Результаты голосования болельщиков опубликованы на официальном сайте клуба.
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В качестве тренеров в сборную вошли Аркадий Чернышев, Владимир
Голосование было приурочено к 70-летнему юбилею клуба. «Динамо» было основано 22 ноября 1946 года.