Билялетдинов и Овечкин вошли в символическую сборную ХК «Динамо»

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В качестве тренеров в сборную вошли Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов-старший и Зинэтула Билялетдинов. Лучшими вратарями признаны Владимир Мышкин, Виталий Еремеев, Александр Еременко. Среди защитников были отмечены Зинэтула Билялетдинов, Валерий Васильев, Сергей Вышедкевич, Виталий Давыдов, Дарюс Каспарайтис, Василий Первухин, Александр Карповцев, Александр Трощинский. Среди нападающих были выбраны Александр Мальцев, Владимир Голиков, Александр Голиков, Владимир Юрзинов-старший, Сергей Светлов, Анатолий Семенов, Сергей Яшин, Александр Ковалев, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Александр Овечкин, Лео Комаров.

Голосование было приурочено к 70-летнему юбилею клуба. «Динамо» было основано 22 ноября 1946 года.