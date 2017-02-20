Районный суд Владивостока арестовал гендиректора ХК «Адмирал» по делу о мошенничестве

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«Ленинский районный суд Владивостока арестовал Илью Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов», — сообщил представитель суда.

По данным источника в правоохранительных органах, Илью Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). По версии источника, в результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесен ущерб более 100 млн рублей.

Известно, что гендиректора «Адмирала» задержали 17 февраля в Горном Алтае и этапировали во Владивосток. Также по этому делу проходят жена Спокойнова — гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова — и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. С декабря они находятся под стражей, а 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.

На официальном сайте ХК «Адмирал» в качестве гендиректора уже значится другой человек — Камил Гаджиев.