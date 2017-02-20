Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28831167/
20 февраля 2017, 8:32 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Районный суд Владивостока арестовал гендиректора ХК «Адмирал» по делу о мошенничестве

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда.

<em>ВЛАДИВОСТОК 20 февраля. /Корр. ТАСС Марина <span class=error>Шатилова</span>/. </em>Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба Адмирал Илью <span class=error>Спокойнова</span>. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ленинский районный суд Владивостока арестовал Илью Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов», — сообщил представитель суда.

По данным источника в правоохранительных органах, Илью Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). По версии источника, в результате этих мошеннических действий бюджету Приморского края нанесен ущерб более 100 млн рублей.

Известно, что гендиректора «Адмирала» задержали 17 февраля в Горном Алтае и этапировали во Владивосток. Также по этому делу проходят жена Спокойнова — гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова — и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. С декабря они находятся под стражей, а 17 февраля суд продлил им срок заключения еще на четыре месяца.

На официальном сайте ХК «Адмирал» в качестве гендиректора уже значится другой человек — Камил Гаджиев.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Командная игра: сборная России стала пятой в общекомандном зачете ЧМ по биатлону

Всемирный женский хоккейный матч завершился победой "синих" над "белыми" со счетом 135:128

Россияне завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Колумбии