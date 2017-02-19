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Наставник бело-голубых добавил, что важно найти взаимопонимание между арбитрами и команда по ходу Кубка Гагарина.

— Все возможные спорные моменты разобрали, тренерам их показали, — приводит официальный сайт лиги слова Орешкина. — А мы в свою очередь расскажем об этом игрокам, чтобы они были готовы. Серьезных изменений нет, это простые нюансы, но важно знать о них. Важно, что проводятся такие встречи судейского департамента КХЛ с тренерами. Это хорошо.