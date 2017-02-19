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19 февраля 2017, 20:21 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Орешкин: Нет ничего страшного в ошибках судей — тренеры тоже ошибаются

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин после совещания с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым отметил важность подобных мероприятий.

Главный тренер московского Динамо Сергей <span class=error>Орешкин</span> после совещания с главным арбитром <span class=error>КХЛ</span> Алексеем <span class=error>Анисимовым</span> отметил важность подобных мероприятий. Увеличить
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Наставник бело-голубых добавил, что важно найти взаимопонимание между арбитрами и команда по ходу Кубка Гагарина.

— Все возможные спорные моменты разобрали, тренерам их показали, — приводит официальный сайт лиги слова Орешкина. — А мы в свою очередь расскажем об этом игрокам, чтобы они были готовы. Серьезных изменений нет, это простые нюансы, но важно знать о них. Важно, что проводятся такие встречи судейского департамента КХЛ с тренерами. Это хорошо.

Главное, чтобы был общий язык. Да, у нас возникали спорные моменты по ходу регулярного чемпионата, но здесь не нужно забывать про человеческий фактор. Нет ничего страшного — все ошибаются, тренеры тоже. В плей-офф каждый будет выполнять свою работу: игроки, тренеры и судьи, главное всем делать это хорошо.
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