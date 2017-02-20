Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28828747/
20 февраля 2017, 2:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Северстали» до СКА

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От Северстали до СКА - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17. В последнюю игровую неделю «регулярки» определились последние участники и все пары плей-офф. Главным неудачником этой развязки оказалась «Сибирь», которой не хватило всего нескольких баллов до попадания в Кубок Гагарина. Первое место в общей турнирной таблице занял ЦСКА, обошедший СКА по дополнительным показателям. Впереди самая интересная часть сезона, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Ярославль

Череповец

Подольск

Москва

Минск

Хельсинки

Уфа

Санкт-Петербург
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России