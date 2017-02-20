Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Северстали» до СКА
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.
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Завершился регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17. В последнюю игровую неделю «регулярки» определились последние участники и все пары
Ярославль
Череповец
Подольск
Москва
Минск
Хельсинки
Уфа
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