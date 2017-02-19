КХЛ. «Динамо» в статусе андердога
Корреспондент pressball.by предвосхищает первый раунд
плей-офф Кубка Гагарина и обращает внимание на соперника «Динамо» — «Локомотив».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
То, что минчанам в итоге выпал ярославский клуб, преподносится стоически. Дескать, не лучший вариант, но и не худший из имевшихся на заключительном этапе «регулярки». Якобы с «Торпедо» было бы попроще, благо Москвы избежать
Ясно одно: поводом для пессимизма не должны служить две встречи команд в регулярном чемпионате.
Своя площадка. Этот момент, к слову, нужно упоминать не просто между прочим, а в особом статистическом контексте. Если по очкам, набранным в гостях, «железнодорожники» заняли в гладком первенстве-2016/17 8-е место, то в стенах родных удачливее их были лишь СКА, ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Более того: ни с чем с «Арены 2000» возвращались такие гранды, как «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард». Словом, придется там тяжело. А брать хотя бы один гостевой матч неизбежно надо для пропуска во второй раунд. Там, где трудно «бело-синим» приходится всегда.
Пустой лазарет. Прекрасно помним: у динамовцев нынче тоже порядок. Ярославцев же на протяжении сезона уж точно нельзя было назвать в числе бедовых коллективов с точки зрения обилия травмированных. Безусловно, на отдельных отрезках то и дело
Позиция «сила». После Нового года многие справедливо акцентировали внимание на то, какой завидный ход у московского «Динамо». А неплохо было бы подчеркнуть, что и «Локомотив» набирал очки похвальными темпами. Да, были сбои вроде поражений от «Слована» и «Амура», но в последнем можно увидеть
Отсутствие буллитов. Немалую долю очков динамовцы в текущем сезоне брали благодаря геройствам, прежде всего, Скривенса в серии буллитов. Девять раз в матчах с участием белорусского клуба дело до них доходило — и в семи случаях два балла падали именно на счет «зубров». Если сосчитать в процентном отношении, то из всех клубов КХЛ лишь «Сочи» и «Авангард» здесь имели больший успех — пять побед из шести. В борьбе на выбывание данного козыря перед железнодорожниками, которые выиграли ровно половину буллитных споров — три из шести, у парней Вудкрофта не будет. Регламент, напомним, прост: бесконечное число овертаймов по 20 минут до первой заброшенной шайбы.
Более сбалансированный состав. Тут не камень ни в чей огород из динамовского стана, просто констатация, что в «Локомотиве» нагрузка между вратарями распределялась более равномерно — в пропорции «2 к 1». И Алексей Мурыгин, и Александр Судницин имеют весьма пристойные цифры процента отраженных бросков и коэффициента надежности — 92,9, 1,82; 91,1, 2,28. Лишь один защитник — Роман Манухов — имеет отрицательный показатель полезности. Самое же главное — атакующие силы команды более рассредоточены по звеньям, чем у «Динамо». И не тот случай, когда, что называется, размазаны по тарелке.
В чем же сила «Динамо»? В неверии в него. Пусть мы лучше станем предрекать команде худшую участь, а потом счастливо обманемся. Приятные сюрпризы всегда лучше, чем наоборот.
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