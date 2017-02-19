По нашим данным, Шалунов и Шумаков, скорее всего, продолжат карьеру в ЦСКА, который выиграл борьбу за двух форвардов сборной России у СКА.

Также высока вероятность перехода в московский клуб и 21-летнего нападающего Окулова. Вероятно, что в качестве компенсации «Сибирь» получит несколько молодых игроков из системы ЦСКА. А вот Санников вряд ли составит компанию своим партнерам: главным претендентом на него является другой армейский клуб — из Санкт-Петербурга. Отметим, что контракты Шумакова, Шалунова и Окулова с «Сибирью» заканчиваются в апреле 2017 года, после чего каждый из них получит статус ограниченно свободного агента. Контракт Санникова с новосибирской командой действует еще год — до апреля 2018 года.