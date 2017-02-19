Шалунов, Шумаков и Окулов, скорее всего, перейдут в ЦСКА, Санников — в СКА
Как стало известно «СЭ», четверо ведущих нападающих «Сибири» — Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов и Степан Санников — с большой вероятностью покинут новосибирский клуб в межсезонье.
По нашим данным, Шалунов и Шумаков, скорее всего, продолжат карьеру в ЦСКА, который выиграл борьбу за двух форвардов сборной России у СКА.
Также высока вероятность перехода в московский клуб и 21-летнего нападающего Окулова. Вероятно, что в качестве компенсации «Сибирь» получит несколько молодых игроков из системы ЦСКА. А вот Санников вряд ли составит компанию своим партнерам: главным претендентом на него является другой армейский клуб — из
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