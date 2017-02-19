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19 февраля 2017, 17:31 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Шалунов, Шумаков и Окулов, скорее всего, перейдут в ЦСКА, Санников — в СКА

Как стало известно «СЭ», четверо ведущих нападающих «Сибири» — Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов и Степан Санников — с большой вероятностью покинут новосибирский клуб в межсезонье.

По нашим данным, Шалунов и Шумаков, скорее всего, продолжат карьеру в ЦСКА, который выиграл борьбу за двух форвардов сборной России у СКА.

Также высока вероятность перехода в московский клуб и 21-летнего нападающего Окулова. Вероятно, что в качестве компенсации «Сибирь» получит несколько молодых игроков из системы ЦСКА. А вот Санников вряд ли составит компанию своим партнерам: главным претендентом на него является другой армейский клуб — из Санкт-Петербурга. Отметим, что контракты Шумакова, Шалунова и Окулова с «Сибирью» заканчиваются в апреле 2017 года, после чего каждый из них получит статус ограниченно свободного агента. Контракт Санникова с новосибирской командой действует еще год — до апреля 2018 года.

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