Конец сибирской золушки: виноваты все

«БАЗОВЫЙ» КЛУБ СБОРНОЙ

Итоговый расклад для «Сибири» — чистое издевательство. До спасительного восьмого места ей не хватило самую малость, какой-то одной победы. В заключительной игре чемпионата гол Анатолия Голышева, лишивший сибиряков выигрыша в основное время и поставивший черту под их надеждами на продолжение сезона, получился до символизма трагичным: вратарь Дэнни Тэйлор сам затолкал шайбу за ленточку. Происки судьбы? Отнюдь.

Новосибирцы закопали себя в могилу собственными руками. Ни один из прямых конкурентов не выглядел настолько хорошо, чтобы считать свой выход в плей-офф на сто процентов закономерным. «Адмирал», «Куньлунь» и «Салават Юлаев» в последние недели играли, мягко скажем, не блестяще. Про «Автомобилист» и «Нефтехимик» вообще говорить нечего. На их фоне «Сибирь» выглядела если и не хуже, то уж точно не лучше. Домашнее поражение от «Амура», неудача в Ханты-Мансийске в овертайме, упущенная победа в основное время в Екатеринбурге — остается только смотреть в зеркало. А ведь по ходу сезона еще была потеря трех очков на своем льду от беспросветного аутсайдера «Кузни».

Перед шведским этапом Евротура «Сибирь» в шутку стали называть базовым клубом сборной России после того, как Олег Знарок пригласил сразу четырех нападающих команды: Шалунова, Шумакова, Санникова и Окулова. Да и в целом состав новосибирцев нельзя назвать слабым относительно конкурентов. Более того, даже с учетом селекционных ошибок команда должна была выступить лучше. Для «базового клуба» место за пределами восьмерки — это огромная неудача.

Вопреки ставшей крылатой фразе Джона Кеннеди о том, что «у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота», к нынешней «Сибири» следует ее применить несколько в ином ключе. Дров наломали все причастные, так что отделаться поиском одного-двух козлов отпущения не получится.

ЛИДЕРЫ УЕДУТ В ЦСКА И СКА

Пункт первый — долги. По информации «СЭ», речь идет о сумме, приближающейся к десяти миллионам долларов. Предыдущие сезоны сыграли с руководством «Сибири» и болельщикам злую шутку. Почувствовав вкус сладкой жизни — чего стоит только вынос «Магнитки» Майка Кинэна в плей-офф два года назад, возвращаться к прежнему выживанию на хлебе и воде невероятно тяжело. Прежде всего — с психологической точки зрения.

Бронза в сезоне-2014/15 подняла притязания на новый уровень. Но ресурсов для этого не было, и нынешнее руководство само себя загнало в долговую трясину. Знаю, что больше года назад моя статья о скором «конце сибирской золушки» и необходимости перестройки в целях экономии вызвала явное недовольство в клубе. Но никто жить по средствам и не подумал. Разве спасет ситуацию красивый фасад, если шатаются перекрытия и треснул фундамент? Человек, берущий один кредит за одним, чтобы поочередно закрывать предыдущие долги, рано или поздно все равно станет банкротом.

Генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому еще крупно повезло. В прошлое межсезонье Шуми Бабаев, агент Шумакова и Шалунова, проявил неслыханную по нынешним временам лояльность и не стал выбивать для своих клиентов сумасшедшие деньги, понимая, что игроки обязаны клубу, давшему им шанс сделать себе имя. Хотя претенденты на звезд «Сибири» имелись уже тогда. Сейчас же оба с вероятностью, близкой к ста процентам, клуб покинут и, по последним данным, близки к продолжению карьеры в ЦСКА. Московские армейцы, похоже, выигрывают конкуренцию у СКА и за более молодого Окулова, ставшего открытием этого чемпионата. С большой долей вероятности пополнит ряды клуба из Санкт-Петербурга Санников. Так что перестройка все равно оказалась неизбежной. Но как можно было мотивировать игроков, в отличие от остальных претендентов на плей-офф, забывших о том, что значит получать свои деньги в срок?

Здесь мы переходим ко второму пункту. Те же Шалунов и Шумаков заключительный отрезок чемпионата провели настоль неудачно, что теперь болельщики «Сибири», забыв о всем хорошем, готовы лично выгнать прежних кумиров на все четыре стороны. О фанатской любви, быстро превращающейся в ненависть, давно известно. В дедлайн на обоих игроков претендовал ЦСКА, который был готов предложить за них хорошую компенсацию. Уже тогда «Сибирь» играла ни шатко ни валко. Обмен мог спасти ситуацию и расшевелить болото. Лучший менеджер от сильного отличается тем, что умеет принимать революционные решения. Не знаем, был ли готов пойти на такой шаг Фастовский. Переход «зарубили» люди, стоящие еще выше в клубной иерархии. Лидеры, на которых и так свалилась колоссальная физическая и психологическая нагрузка, с давлением не справились.

ТРАНСФЕРНЫЕ ЗАЙЦЫ

Третья по счету, но не менее важная причина неудач так же известна. Главный тренер Андрей Скабелка, сегодня подавший в отставку, «потерял» раздевалку. Хоккеисты перестали быть на льду сплоченным коллективом, что в играх во второй части чемпионата бросалось в глаза, наверное, даже из космоса. Похожие проблемы у жесткого и авторитетного Скабелки были и на предыдущем месте работы в белорусском «Гомеле». Такая ситуация для спортивных команд — обычное дело.

Но всегда есть рычаги для того, чтобы все исправить. Для этого существуют обмены, ссылка в запас, разговоры по душам и так далее. Причем инициатива исходит от гендиректора или генменеджера. Если эти люди не живут душа в душу с тренером, то жди беды. Перед глазами пример «Салавата», в котором существуют «творческие разногласия» у Игоря Захаркина и Леонида Вайсфельда, что едва не стоило места команде в плей-офф.

Со стороны сложно судить, применил ли весь арсенал имевшихся средств Фастовский. Но результата нет. Как и нет уверенности, что он на сто процентов останется в клубе. Хотя такой специалист без дела все равно долго сидеть не будет. В «Сибири» он заработал великолепную репутацию, которую нынешний сезон испортить не должен. Андрей Скабелка за три года в КХЛ тоже заимел хорошее резюме. В этой связи слышать мнения о том, что он никому не нужен после неудачи в текущем сезоне, нелепо. По нашим сведениям, в услугах Скабелки заинтересованы два серьезных клуба, постоянно претендующие на попадание как минимум в медали. Но окончательно вопрос будет рассматриваться после того, как эти команды завершат свое выступление в плей-офф.