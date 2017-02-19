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19 февраля 2017, 16:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка подал в отставку

Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку.

Как стало известно Чемпионату из источника близкого к ситуации главный тренер Сибири Андрей <span class=error>Скабелка</span> после матча с Автомобилистом подал в отставку. Увеличить
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При этом принята ли отставка руководством клуба — не сообщается.

Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге со счётом 2:1 по буллитам, но не попали в плей-офф, уступив «Куньлуню» по дополнительным показателям.

Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трёх сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф и однажды дошёл до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ. Контракт главного тренера сибиряков действовал до конца сезона-2017/18.

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