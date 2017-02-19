Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка подал в отставку
Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом принята ли отставка руководством клуба — не сообщается.
Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге со счётом 2:1 по буллитам, но не попали в
Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трёх сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в
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