При этом хоккеисты питерской команды заняли первые семь мест в списке лучших игроков по показателю «плюс-минус», а также восемь мест в топ-10. Единственными представителями других клубов оказались Валерий Ничушкин (ЦСКА, «+25») и Егор Мартынов («Авангард», «+24»).



Худшим по полезности стал защитник «Автомобилиста» Томми Кивисте с «-20».