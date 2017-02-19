А. Белов — лучший в регулярном чемпионате по полезности, у СКА 8 мест в топ-10
Защитник СКА Антон Белов стал лучшим игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги-2016/17 по показателю полезности, набрав «+34».
При этом хоккеисты питерской команды заняли первые семь мест в списке лучших игроков по показателю «плюс-минус», а также восемь мест в топ-10. Единственными представителями других клубов оказались Валерий Ничушкин (ЦСКА, «+25») и Егор Мартынов («Авангард», «+24»).
Худшим по полезности стал защитник «Автомобилиста» Томми Кивисте с «-20».
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