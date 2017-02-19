Средняя посещаемость регулярного чемпионата КХЛ 6124 человека, снизилась на 4,6%

Показатель посещаемости снижается второй год подряд. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 (6422 человека) составило 4,6%. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовал 6301 зритель.



На снижение среднего показателя повлияло вступление в КХЛ китайского «Куньлуня» (2952 зрителя в среднем на аренах в Шанхае и Пекине). Кроме того, значительное снижение посещаемости зафиксировано у «Медвешчака» (4554, на 698 человек меньше, чем в прошлом году), рижского «Динамо» (4457, -1323) и «Йокерита» (9610, -858).



На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское «Динамо» (13230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата — петербургский СКА (11735). Третье и четвёртое места заняли — «Йокерит» (9610) и «Слован» (9104), а пятерку замкнул «Авангард» (8508).