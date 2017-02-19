В первой игре в плей-офф «моряков» ждет непростой соперник

Владивосток, 19 февраля, PrimaMedia.

Первая игра в плей-офф для игроков «Адмирала» будет сложной. Ведь 22 февраля «морякам» в Омске придется сразиться с непростым соперником — «Авангардом». За всю историю встреч приморцы проиграли омичам семь игр из 10-ти, сообщает ИА PrimaMedia.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как его будущий соперник находится на втором со 109 очками. В этом сезоне команды встречались дважды. И одна из встреч закончилась победой «Адмирала» (1:3), другая — победой «Авангарда» (1:2).

Напомним, что накануне «Адмирал» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, одержал полноценную победу в гостях у подмосковного «Витязя» (3:1). Параллельно пекинский «Куньлунь РС» проиграл в Москве «Динамо», тем самым пропустив в итоговой таблице «Адмирал» на седьмую строчку на «Востоке».

В плей-офф восточной конференции сыграют: «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин), «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана). Игры плей-офф на «Западе» начнутся 21 февраля, на «Востоке» — 22-го.

В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финале ЦСКА.

Расписание матчей «Адмирала»:

Омск. 22 и 24 февраля (среда и пятница).

Владивосток. 26 и 28 февраля (воскресенье и вторник).

Омск. 2 марта (четверг).

Владивосток. 4 марта (суббота).

Омск. 6 марта (понедельник).