В первой игре в плей-офф «моряков» ждет непростой соперник
За всю историю встреч «Адмирал» проиграл омскому «Авангарду» семь игр из 10.
Владивосток, 19 февраля, PrimaMedia.
Первая игра в
Стоит отметить, что в настоящий момент «Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как его будущий соперник находится на втором со 109 очками. В этом сезоне команды встречались дважды. И одна из встреч закончилась победой «Адмирала» (1:3), другая — победой «Авангарда» (1:2).
Напомним, что накануне «Адмирал» вышел в
В
В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финале ЦСКА.
Расписание матчей «Адмирала»:
Омск. 22 и 24 февраля (среда и пятница).
Владивосток. 26 и 28 февраля (воскресенье и вторник).
Омск. 2 марта (четверг).
Владивосток. 4 марта (суббота).
Омск. 6 марта (понедельник).
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