Граньяни побил рекорд «Динамо» Мн по очкам среди защитников за одну «регулярку»

Предыдущее достижение принадлежало Нику Бэйлену, который в регулярном сезоне-2014/15 набрал 37 (11+26) очков.



«Это был хороший матч. Думаю, соперник был чуть лучше нас в начале игры, но во втором и третьем периодах мы смогли догнать их. Жаль, что не смогли добиться победы. Конечно, ставить новые рекорды — это хорошо, но важнее всего — игра всей команды. Нам не удалось победить, поэтому я не могу радоваться этому достижению. Возможно, когда сезон подойдёт к концу, я буду более доволен таким рекордом», — цитирует Граньяни пресс-служба клуба.