Игроки и тренеры ЦСКА встретились с болельщиками в преддверии плей-офф
По окончании матча с «Торпедо» игроки и тренеры ЦСКА встретились с представителями «армейского»
фан-движения.
Болельщики поблагодарили команду за выступление в регулярном чемпионате и пожелали ей удачи в
«Спасибо вам за то, что поддерживаете нас, где бы мы ни играли. Мы всегда видим и слышим вас, и ваша преданность ЦСКА помогает нам побеждать», — цитирует Денисова
ЦСКА третий год подряд выиграл Кубок Континента имени В. В. Тихонова и в первом раунде
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