Игроки и тренеры ЦСКА встретились с болельщиками в преддверии плей-офф

Болельщики поблагодарили команду за выступление в регулярном чемпионате и пожелали ей удачи в плей-офф. Капитан ЦСКА Денис Денисов в ответном слове выразил от лица команды слова благодарности болельщикам за поддержку как на домашних, так и гостевых матчах.



«Спасибо вам за то, что поддерживаете нас, где бы мы ни играли. Мы всегда видим и слышим вас, и ваша преданность ЦСКА помогает нам побеждать», — цитирует Денисова пресс-служба клуба.



ЦСКА третий год подряд выиграл Кубок Континента имени В. В. Тихонова и в первом раунде плей-офф встретится с «Йокеритом».