Почему ЦСКА не фаворит Кубка Гагарина
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему победа в регулярном чемпионате не делает московских армейцев главными претендентами на победу в
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Уж не знаю, допускал ли Олег Знарок мысль о недавнем поражении от «Спартака», который ЦСКА сегодня разнес со счетом 6:1, но тренер он суеверный. А Кубок континента, вручаемый победителю регулярного чемпионата, до сих пор был черной меткой, гарантией того, что Кубок Гагарина пройдет мимо команды.
Причем в той встрече армейцы
Ритуалы начинаются там, где кончается логика. С другой стороны, единственная вещь в мире, сближающая обыденное и сакральное — это как раз ритуал. И в ряде случаев он имеет большое значение. Посмотрим, чем это в итоге обернется, но пока ничего кроме улыбки не вызывает. Потому что сильно вряд ли Знарок задумывался о сопернике. На тот момент его было трудно просчитать. К тому же в первом раунде СКА должен выносить любого. «Йокерит» или «Витязь» — не так уж важно.
Веселит и то, что стоило ЦСКА обойти армейцев
Естественно, фактором в данном случае выступило то, что московские армейцы, несмотря на победу в регулярном чемпионате, фаворитом
Как тут не вспомнить, что москвичи проиграли обе встречи «Йокериту», обе — вероятному сопернику по второму раунду «Локомотиву» и три из четырех — СКА. Причем в последнем матче преимущество петербуржцев было подавляющим, несмотря на то, что команды доигрались до буллитов. А контракты с тренерским штабом ЦСКА уже продлены, хотя есть вероятность, что будет новая осечка.
Машиноподобный вертикальный стиль, по духу — чисто ахаэловский, позволяет закатывать средней руки и слабых соперников в лед, особо не напрягаясь. При этом когда уровень оппонентов высок, а команда — вполне игровая, как та же «Магнитка», СКА Быкова или Знарка, у московских армейцев появляются проблемы. Возможно, как раз смена парадигмы и помогла бы сделать следующий шаг. Лучшее, впрочем, — враг хорошего, однако ЦСКА придется очень сильно напрячься, чтобы это доказать. И то — может не помочь.
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