Почему ЦСКА не фаворит Кубка Гагарина

Уж не знаю, допускал ли Олег Знарок мысль о недавнем поражении от «Спартака», который ЦСКА сегодня разнес со счетом 6:1, но тренер он суеверный. А Кубок континента, вручаемый победителю регулярного чемпионата, до сих пор был черной меткой, гарантией того, что Кубок Гагарина пройдет мимо команды.

Причем в той встрече армейцы Санкт-Петербурга, получив к ее середине 1:4, не особо-то стремились ситуацию выправить. Хотя на ее старте играли очень даже бодренько. В принципе, если нет особого смысла дергаться — почему бы и нет? Преимущество домашней площадки на всех стадиях — штука полезная, но глупое поверье — едва ли не более важный фактор, пусть и чисто психологический. Игроки-то в большинстве своем тоже весьма суеверны. И им нужна уверенность в том, что они все делают так, как надо. А не проигрывают заранее, потому что встали не с той ноги, начали шнуровать левый, а не правый конек, не переступили через линию, выходя на лед, или не поговорили со штангой.

Ритуалы начинаются там, где кончается логика. С другой стороны, единственная вещь в мире, сближающая обыденное и сакральное — это как раз ритуал. И в ряде случаев он имеет большое значение. Посмотрим, чем это в итоге обернется, но пока ничего кроме улыбки не вызывает. Потому что сильно вряд ли Знарок задумывался о сопернике. На тот момент его было трудно просчитать. К тому же в первом раунде СКА должен выносить любого. «Йокерит» или «Витязь» — не так уж важно.

Веселит и то, что стоило ЦСКА обойти армейцев Санкт-Петербурга, как снова пошли разговоры, что чемпион России должен определяться в регулярке. Удобная позиция, хотя и смешная. Ну кого реально волнуют эти медали? Разве что руководителей клуба, которым представят соответствующую строчку в графе «достижения». Медальная казуистика давно должна была кануть в Лету, но все никак не отправится на свалку истории. При том что никто вроде бы не отрицает, что Кубок Гагарина куда важнее каких бы то ни было медалек.

Естественно, фактором в данном случае выступило то, что московские армейцы, несмотря на победу в регулярном чемпионате, фаворитом плей-офф не являются. На Западе у них мощнейший соперник, попробуй до финала доберись, а там, если что, им с немалой долей вероятности повстречается не ставшая слабее «Магнитка», в то время как ЦСКА потерял две серьезнейших боевых единицы, ныне зажигающих в НХЛ.

Как тут не вспомнить, что москвичи проиграли обе встречи «Йокериту», обе — вероятному сопернику по второму раунду «Локомотиву» и три из четырех — СКА. Причем в последнем матче преимущество петербуржцев было подавляющим, несмотря на то, что команды доигрались до буллитов. А контракты с тренерским штабом ЦСКА уже продлены, хотя есть вероятность, что будет новая осечка.

Машиноподобный вертикальный стиль, по духу — чисто ахаэловский, позволяет закатывать средней руки и слабых соперников в лед, особо не напрягаясь. При этом когда уровень оппонентов высок, а команда — вполне игровая, как та же «Магнитка», СКА Быкова или Знарка, у московских армейцев появляются проблемы. Возможно, как раз смена парадигмы и помогла бы сделать следующий шаг. Лучшее, впрочем, — враг хорошего, однако ЦСКА придется очень сильно напрячься, чтобы это доказать. И то — может не помочь.