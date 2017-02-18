«Фаворит на Западе — «Торпедо»! Расклады в плей-офф от участников
Ковальчук хвалит «Витязь», Скудра больше не общается с судьями, а Даугавиньш назвал своего фаворита в
плей-офф.
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«Проходных матчей с “Витязем” не будет»
В течение недели настроение игроков СКА сильно менялось от очень плохого к хорошему. После поражения от «Спартака» армейцы совсем не хотели говорить с журналистами и по очереди убегали из раздевалки. Победа над ХК «Сочи» несильно изменила обстановку: Илья Ковальчук отвечал неохотно. Финиш регулярки разговорил «бесценного игрока» СКА: награду с таким названием вручили Ковальчуку после матча с «Торпедо».
— Вся команда провела хорошую регулярку, я бы себя не стал выделять, — скромничает ассистент капитана СКА. — Спасибо болельщикам, что выбрали меня. Это очень важно. Тем более, что в Петербурге знают, как болеть и умеют это делать. Уверен, что в матчах
— По ходу встречи следили за тем, как играет ЦСКА со «Спартаком»?
— Нет, не знаю счет.
— ЦСКА победил 6:1, вы остались на втором месте и сыграете с подольским «Витязем». Что знаете об этой команде?
— Многих ребят знаю. У них очень хорошая команда, в конце чемпионата набрали ход: обыгрывали всех подряд. В том числе, «Магнитку». Проходных матчей не будет. Но мы много работали над тем, чтобы подойти к играм
Второй раз за год выстрелил Николай Прохоркин. После дубля «Трактору» форвард отклонил предложение на интервью. В ворота «Торпедо» нападающий забил однажды, зато согласился на разговор с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге». И вышло зажигательно.
— Мне без разницы, в какой роли играть в
«С судьями вообще не общаюсь»
— В каком вы сейчас состоянии? — спрашивают Евгения Дадонова. На этой неделе вопрос актуальный, команда постепенно отходит от нагрузок, полученных в Новогорске.
— Сложно сказать, но 21 февраля будем в оптимальном состоянии, — отвечает нападающий не только за себя, но и за команду.
Другой важный вопрос — что с Вячеславом Войновым? Защитник отыграл 48 секунд в первом периоде, а после столкновения с бортом ушел в раздевалку вместе с врачом команды. Владимир Федосов сразу после финальной сирены говорит, что хоккеиста увезли в больницу. На
— Пока ничего не знаем, — подтверждает Олег Знарок. Войнов и так в начале недели не играл со «Спартаком» и «Сочи», а тут рискует пропустить старт
— Что скажете о «Витязе»?
— Непростая команда. В
Перед
— Начали здорово, но потом такое количество удалений, которые нам выписывали, не дало показать более успешную игру. Ребята показали отличный характер, нам над было пройти через такую встречу.
— После вашей дисквалификации вы стали более лояльно разговаривать с судьями?
— Вообще не общаюсь, — ухмыляется Скудра. Последнюю дисквалификацию он получил как раз в домашнем матче против СКА.
«Вижу главными фаворитами
Хоккеисты «Торпедо» совсем не торопятся уезжать. Работник
— Поражения — это даже лучше, чем обыгрывать и заходить в
— «Динамо» наверняка будут считать фаворитом в вашей паре.
— Это ничего не значит, фаворит ты или нет. В этом сезоне, да и в последние годы лига доказала, что уровень выравнивается. Посмотрите, в нашей конференции шесть команд набрали больше ста очков.
— Хоть вы сказали, что уровень выравнивается, но на Западе главными фаворитами будут ЦСКА и СКА.
— Я вижу главными фаворитами «Торпедо». Нам без разницы. Мы разговаривали между собой: неважно с какого места выходишь, дома ли начинаешь серию — все равно надо побеждать на выезде, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Едем в Москву и будем стараться выиграть там первый матч.
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