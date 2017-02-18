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«Проходных матчей с “Витязем” не будет»

В течение недели настроение игроков СКА сильно менялось от очень плохого к хорошему. После поражения от «Спартака» армейцы совсем не хотели говорить с журналистами и по очереди убегали из раздевалки. Победа над ХК «Сочи» несильно изменила обстановку: Илья Ковальчук отвечал неохотно. Финиш регулярки разговорил «бесценного игрока» СКА: награду с таким названием вручили Ковальчуку после матча с «Торпедо».

— Вся команда провела хорошую регулярку, я бы себя не стал выделять, — скромничает ассистент капитана СКА. — Спасибо болельщикам, что выбрали меня. Это очень важно. Тем более, что в Петербурге знают, как болеть и умеют это делать. Уверен, что в матчах плей-офф на всех играх будет аншлаг: мы нуждаемся в поддержке и не подведем их.

— По ходу встречи следили за тем, как играет ЦСКА со «Спартаком»?

— Нет, не знаю счет.

— ЦСКА победил 6:1, вы остались на втором месте и сыграете с подольским «Витязем». Что знаете об этой команде?

— Многих ребят знаю. У них очень хорошая команда, в конце чемпионата набрали ход: обыгрывали всех подряд. В том числе, «Магнитку». Проходных матчей не будет. Но мы много работали над тем, чтобы подойти к играм плей-офф в пиковой форме, поэтому силы есть. Осталось только выйти на лед и показать их.

Второй раз за год выстрелил Николай Прохоркин. После дубля «Трактору» форвард отклонил предложение на интервью. В ворота «Торпедо» нападающий забил однажды, зато согласился на разговор с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге». И вышло зажигательно.

— Мне без разницы, в какой роли играть в плей-офф, — говорит Прохоркин. — Это в регулярке хочется играть как можно больше, получать удовольствие от хоккея, набирать очки, а в матчах навылет свои амбиции надо засовывать куда подальше и просто лупиться там, где тебе скажут.

«С судьями вообще не общаюсь»

— В каком вы сейчас состоянии? — спрашивают Евгения Дадонова. На этой неделе вопрос актуальный, команда постепенно отходит от нагрузок, полученных в Новогорске.

— Сложно сказать, но 21 февраля будем в оптимальном состоянии, — отвечает нападающий не только за себя, но и за команду.

Другой важный вопрос — что с Вячеславом Войновым? Защитник отыграл 48 секунд в первом периоде, а после столкновения с бортом ушел в раздевалку вместе с врачом команды. Владимир Федосов сразу после финальной сирены говорит, что хоккеиста увезли в больницу. На пресс-конференции новостей о состоянии защитника еще нет.

— Пока ничего не знаем, — подтверждает Олег Знарок. Войнов и так в начале недели не играл со «Спартаком» и «Сочи», а тут рискует пропустить старт плей-офф.

— Что скажете о «Витязе»?

— Непростая команда. В плей-офф совсем другая игра, будем серьезно готовиться.

Перед пресс-конференцией Знарок общается с Петерисом Скудрой на латвийском языке. На привычном русском главный тренер «Торпедо» тоже немногословен.

— Начали здорово, но потом такое количество удалений, которые нам выписывали, не дало показать более успешную игру. Ребята показали отличный характер, нам над было пройти через такую встречу.

— После вашей дисквалификации вы стали более лояльно разговаривать с судьями?

— Вообще не общаюсь, — ухмыляется Скудра. Последнюю дисквалификацию он получил как раз в домашнем матче против СКА.

«Вижу главными фаворитами плей-офф «Торпедо»

Хоккеисты «Торпедо» совсем не торопятся уезжать. Работник пресс-службы клуба внезапно говорит коллегам, что интервью запрещены. Это не мешает Каспарсу Даугавиньшу ответить на вопросы корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

— Поражения — это даже лучше, чем обыгрывать и заходить в плей-офф, думая, что мы в порядке, — говорит соотечественник Скудры. — Мы посмотрели на свои ошибки, поняли их и получили хорошую тренировку. Два матча с ЦСКА и СКА прошли на больших скоростях, была силовая борьба. Это даже хорошо, мы в тонусе начинаем плей-офф.

— «Динамо» наверняка будут считать фаворитом в вашей паре.

— Это ничего не значит, фаворит ты или нет. В этом сезоне, да и в последние годы лига доказала, что уровень выравнивается. Посмотрите, в нашей конференции шесть команд набрали больше ста очков. Плей-офф идет день за днем и надо использовать свои шансы.

— Хоть вы сказали, что уровень выравнивается, но на Западе главными фаворитами будут ЦСКА и СКА.

— Я вижу главными фаворитами «Торпедо». Нам без разницы. Мы разговаривали между собой: неважно с какого места выходишь, дома ли начинаешь серию — все равно надо побеждать на выезде, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Едем в Москву и будем стараться выиграть там первый матч.