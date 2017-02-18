Лидерство ЦСКА и рекорды Мозякина: итоги регулярного чемпионата КХЛ

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Завершившийся в субботу регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запомнился, в первую очередь, третьей подряд победой московского ЦСКА в Кубке континента и рекордной результативностью форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.

ТАСС вспоминает эти и другие яркие события завершившегося регулярного чемпионата лиги.

В межсезонье финалиста Кубка Гагарина и победителя двух последних регулярных чемпионатов покинули сразу три ведущих игрока — в НХЛ отправились Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»), Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс») и Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»). Ожидать падения ЦСКА вряд ли стоило, так как команда Дмитрия Квартальнова сильна прежде всего системой игры. И все же шансы «Магнитки» и СКА во главе с тренером сборной Олегом Знарком смотрелись предпочтительнее.

Обновленный ЦСКА предстал абсолютно сбалансированной командой без ярко выраженного лидера, по крайней мере с точки зрения статистики. Так, лучший снайпер команды Кирилл Петров занял лишь 16-е место в лиге (20 шайб), а лучший ассистент защитник (Богдан Киселевич — 51-е (20 передач). И без Радулова ЦСКА остался узнаваемой командой, штампующей победы за счет физической готовности, огромного желания и ротации состава.

Две предыдущие победы в «регулярках» ЦСКА одержал за явным преимуществом, в этом же сезоне вопрос об обладателе Кубка континента оставался открытым до последнего дня. Примечательно, что в борьбу вмешался московский «Спартак», для которого сезон фактически кончился в начале января. Во вторник красно-белые неожиданно обыграли СКА в Санкт-Петербурге (4:2), открыв ЦСКА дорогу к первому месту. В заключительном матче армейцы встречались как раз со спартаковцами и ошибок СКА не повторили, одержав победу со счетом 6:1.

В первом раунде плей-офф соперником ЦСКА будет финский «Йокерит», первая игра серии пройдет 21 февраля.

Череда рекордов Сергея Мозякина

В завершившемся регулярном чемпионате пал рекорд отечественного хоккея, державшийся с 1980 года. 35-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин превзошел достижение прославленного нападающего ЦСКА и сборной СССР Бориса Михайлова по числу заброшенных шайб в чемпионатах страны. Точный бросок в сентябрьской встрече с минским «Динамо» стал для игрока «Магнитки» 429-м в национальных первенствах (на счету Михайлова 428 шайб). По итогам «регулярки"-2016/17 Мозякин довел число заброшенных шайб до 472-х. Ближайший преследователь форварда среди действующих хоккеистов — его партнер по команде 35-летний Данис Зарипов (378 шайб).

Мозякин также обновил рекорды по числу заброшенных шайб (48 против 36 у Стива Мозеса в сезоне-2014/15) и набранных очков (85 против 83 у Алексея Морозова в сезоне-2006/07) в одном сезоне регулярного чемпионата как КХЛ (с 2008 года), так и российской Суперлиги (1996 — 2008), и Межнациональной хоккейной лиги (1992 — 1996). При этом рекорд рекорд по голам за сезон вообще всех отечественных чемпионатов Мозякин пока не побил — он принадлежит Вениамину Александрову, который в сезоне-1962/63, выступая за ЦСКА, забросил 53 шайбы в 37 матчах.

В общей сложности в чемпионатах России — учитывая и «регулярку», и плей-офф — Мозякин набрал 999 очков (472 шайбы + 527 передач), что является лучшим показателем в истории первенств страны.

Кроме того, Мозякин в сезоне-2016/7 стал лучшим снайпером и бомбардиром в истории «Металлурга», опередив Евгения Корешкова, который играл за команду с 1994 по 2004 годы. Сейчас в активе Мозякина 480 очков за «Металлург» (236 шайб и 244 передачи). За магнитогорский клуб он выступает с 2011 года, а ранее играл за подмосковный «Атлант» (2006 — 2011) и ЦСКА (1999 — 2006).

Команда «Куньлунь Ред Стар» была создана весной 2016 года специально для выступления в КХЛ, а уже в июне совет директоров лиги утвердил клуб в качестве участника чемпионата сезона-2016/17. Команду возглавил известный российский тренер Владимир Юрзинов-младший. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель позитивно оценил вступление «Куньлуня» в КХЛ, отметив, что такой шаг поможет популяризации этого вида спорта в Китае — стране-хозяйке зимних Олимпийских игр 2022 года.

Из 31 игрока в заявке команды лишь пятеро — граждане Китая. При этом за пекинский клуб выступают сразу девять россиян. Есть в «Куньлуне» и известные игроки из других стран — например, финны Йонас Энлунд и Янне Яласваара, швед Тобиас Виклунд, украинец Алексей Поникаровский.

Из-за высокой загруженности различными мероприятиями домашней площадки — «Ле Спортс-центра» — команда была вынуждена провести часть матчей регулярного чемпионата на запасной арене «Фйян» в Шанхае. Если на некоторых пекинских матчах собиралось по семь тысяч зрителей, то в Шанхае посещаемость игр, мягко говоря, оставляла желать лучшего — так, сентябрьскую встречу с «Нефтехимиок» посетили 550 человек, что является антирекордом КХЛ.

Несмотря на организационные трудности, «Куньлунь» успешно дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сумев выйти в плей-офф с восьмого места. В первом раунде плей-офф «Куньлунь» сразится с магнитагорским «Металлургом» (первая игра состоится 22 февраля).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ состоялось 11 тренерских отставок — это средний показатель для лиги: самый низкий — девять увольнений в сезоне-2008/09, а самый высокий — 13 в сезоне-2015/16.

Особенно досталось Николаю Соловьеву. В конце августа он был отправлен в отставку с поста главного тренера новокузнецкого «Металлурга», через месяц возглавил нижнекамский «Нефтехимик», однако уже 28 октября покинул и этот клуб. В первом случае расторжение контракта было инициировано руководством клуба из-за низких результатов (победа и два поражения в стартовых матчах чемпионата). Во втором тренер сам написал заявление об увольнении (при нем «Нефтехимик» одержал три победы и потерпел шесть поражений).

Помимо Соловьева, без работы по ходу сезона оставались Андрей Назаров (уволен из «Барыса», возглавил «Нефтехимик»), Павел Езовских и Андрей Соколов (оба уволены из «Югры»), Евгений Попихин (уволен из «Нефтехимика»), Герман Титов (уволен из «Спартака»), Андрей Разин (уволен из «Автомобилиста», возглавил «Югру»), Мисхат Фахрутдинов (уволен из «Амура»), а также Горди Дуайер и Коннор Кэмерон (оба уволены из «Медвешчака»).

«Витязь» уже давно избавился от славы команды тафгаев, после чего стал заштатным аутсайдером, не попадающим в плей-офф. Но в этом сезоне с приходом нового тренера Валерия Белова, для которого это был фактически первый полностью самостоятельный опыт (в «Ак Барсе» пару сезонов он все же работал «на багаже» Зинэтулы Билялетдинова), «Витязю» удался настоящий прорыв — команда впервые в истории вышла в плей-офф КХЛ.

Один из главных козырей «Витязя» — игра в большинстве. По этому показателю команда стала третьей в лиге (процент реализации — 25,9), уступив только «Магнитке» (30,9) и СКА (28,4). Также стоит отметить великолепный сезон главной звезды и лидера «Витязя» Максима Афиногенова. Казалось, что лучшие годы 37-летнего форварда далеко позади, а он выдал лучший сезон в российской карьере. 47 (20+27) очков — столько Афиногенов не набирал ни до отъезда в НХЛ, ни после возвращения.

Первый матч навылет в истории КХЛ «Витязь» проведет 21 февраля. Его соперником будет СКА.

«Салават Юлаев» провел очень противоречивый регулярный чемпионат. Первую половину уфимцы прошли уверенно, показывая яркий атакующий хоккей, однако концовка была смазана серией из девяти поражений. Запоминается, как известно, последнее. Дошло до того, что выход в плей-офф до последнего был под вопросом — все решилось на последней игровой неделе, а конкретно — в победном матче с «Ак Барсом».

Причиной невыразительного выступления уфимцев стала совокупность факторов. Это и нестабильная игра основного голкипера команды Никласа Сведберга (всего один матч «на ноль» из 46), и травмы ведущих нападающих в концовке регулярного чемпионата (как результат — серия из девяти матчей без побед), и просчеты тренерского штаба команды во главе с Игорем Захаркиным, и не самая качественная селекция перед началом сезона, на которую жаловался главный тренер (уход Николая Прохоркина в СКА и покупка игроков, не оправдавших возложенных на них ожиданий).

Теперь только плей-офф сможет показать, насколько корректно применять слово «кризис» к «Салавату Юлаеву» в контексте этого сезона. Списывать уфимцев со счетом нельзя хотя бы потому, что в составе команды есть Кирилл Капризов. В этом сезоне он установил рекорд результативности для игроков моложе 20 лет, стал лучшим на молодежном чемпионате мира и даже успел отметиться хет-триком в национальной команде.

Три сезона назад хорватский «Медвешчак» стал достойным дополнением лиги, в своем первом же сезоне (2013/14) выйдя в плей-офф. Однако после этого руководство клуба в силу ряда причин (прежде всего, финансовых) сменила вектор. «Медвешчак» стал ассоциироваться с массовой распродажей игроков, отсюда и результат — в трех последующих сезонах команда из Загреба ни разу не поднялась выше десятой строчки Западной конференции.

Если 10 сделок по продаже игроков другим клубам в позапрошлом сезоне и 12 в предыдущем можно оправдать обычными рыночными отношениями, то 21 трансфер в нынешнем сезоне иначе как распродажей назвать нельзя. Среди сделок «Медвешчака» стоит выделить расставание с основным вратарем Дэнни Тэйлором, лучшим, на тот момент, бомбардиром команды Жильбером Брюле, и главной звездой клуба, участником Матча звезд КХЛ 2017 года Францисом Паре. Дошло до того, что хорватский клуб в заключительных матчах сезона едва набирал игроков на три пятерки.

Естественно, возникает вопрос о целесообразности пребывания в лиге команды, которая способна быть конкурентоспособной лишь в первой половине сезона, а во второй фактически выступает в качестве поставщика очков.

Андрей Михайлов.