«Сибирь» впервые за четыре сезона — без плей-офф

Когда Алексей Красиков отразил третий буллит и принёс «Сибири» победу, никто из команды гостей не подавал признаков радости или хотя бы удовлетворённости проделанной работой. Новосибирцы пусть и одолели «Автомобилист», но сделали это уже после того, как потеряли шансы на попадание в восьмёрку. Дабы сместить «Адмирал» или «Куньлунь», сибирякам надо было обязательно выигрывать в основное время. Они даже были близки к этому благодаря голу Егора Миловзорова, но шайба Анатолия Голышева, а по сути — автогол Дэнни Тейлора, захлопнула дверь прямо перед лицом. За весь матч «Сибирь» создала совсем немного моментов, а первый период и вовсе почти полностью провела в своей зоне. Стоит ли удивляться, что в концовке, когда нужно было забивать на заказ, у подопечных Андрея Скабелки ничего не вышло? Трёхочковый успех новосибирцев мог закрутить интригу в морской узел и сделать концовку «регулярки» по-настоящему огненной, но вместо этого все оставшиеся игры превратились чуть в большее, чем в пустую формальность.

«Куньлунь» в компании кубковых первогодков

Правильно ли говорить, что «Динамо» не было мотивировано на матч с «Куньлунем»? С одной стороны, для команды из Пекина решалось многое, если не всё, — попадание в плей-офф. Но и вопрос соперника по первому раунду, который стоял перед «Динамо», не стоит преуменьшать. В итоге москвичи, на свою голову, взяли три очка, попав на крепкое «Торпедо», а «Куньлунь», хоть и упустил минимальное преимущество, пополнил когорту команд-новичков, которые с первой же попытки попадали в плей-офф. В их компании — «Лев», «Слован», «Медвешчак», «Адмирал», «Югра» и «Сочи». Китайцы набрали те же 83 очка, что и «Сибирь», и даже побед команды одержали одинаковое количество, но подопечные Владимира Юрзинова-младшего оказались на ступеньку выше, из-за того что чаще выигрывали в основное время.

Ткачёв и Казаков едут домой, в Омск

Изначально, чтобы обеспечить себе кубковую весну, «Адмиралу» нужно было набрать одно-единственное очко в Подольске. Учитывая, что эта задача оказалась по плечу даже хабаровским соседям «моряков», результат выглядел предсказуемым. Ну, а то, что из Екатеринбурга пришли новости о потери очков «Сибирью», позволило подопечным Александра Андриевского чувствовать себя раскованно. Дальневосточники, пропустив первыми, начали забивать уже после окончания матча между «Сибирью» и «Автомобилистом». Дубль оформил Андрей Сигарёв, начавший оживать с приближением плей-офф. Ну, а то, что «Адмирал» поедет именно в Омск, а не в Магнитогорск или Казань, стало известно благодаря результатам параллельных матчей. Ткачёв, Казаков и Мнацян не только сыграют в плей-офф, но и побывают на родине.

ЦСКА — с кубком континента и «чёрной меткой»

Если бы чемпион определялся по итогам регулярного чемпионата, как того желают в ЦСКА, на лёд после матча со «Спартаком» должны были посыпаться конфетти, а под сводами дворца непременно заиграл бы «We are the champions». Однако какого-либо более значимого трофея, кроме Кубка континента, за первое место в «регулярке» регламентом не предусмотрено. Вот и получается, что убедительный разор в московском дерби — единственное, чем может потешить самолюбие среднестатистический «армейский» болельщик. Ведь вместе с Кубком континента команда Дмитрия Квартальнова получила так называемую «чёрную метку»: победитель регулярного чемпионата никогда ещё не выигрывал Кубок Гагарина.

«Торпедо» не прошло проверку большинством СКА

Чтобы взять Кубок континента, петербуржцам недостаточно было обыграть «Торпедо». СКА уступал ЦСКА по дополнительным показателям, а значит, зависел от москвичей. Впрочем, со своей частью задачи подопечные Олега Знарка справились. Гости из Нижнего Новгорода навязали «армейцам» серьёзное сопротивление и после быстрой пропущенной шайбы сумели сравнять счёт, но парней Петериса Скудры подвела дисциплина. «Торпедо» в Санкт-Петербурге нахватало слишком много удалений, чтобы отделаться испугом. Две шайбы из четырёх СКА организовал в большинстве, и в обоих случаях к реализации приложил руку Патрик Херсли — человек, которого в ходе сезона вырвали из Ярославля как раз для усиления спецбригады большинства. Следующий матч базовый клуб сборной России проведёт с «клубом-партнёром», как это называет Александр Медведев, — «Витязем» — в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» обеспечил «зелёное дерби»

Если бы «Сибирь» двумя днями ранее не потерпела поражение в Ханты-Мансийске, матч с «Ладой» имел бы для «Салавата Юлаева» судьбоносное значение. И в этом случае шайба юного Дениса Зернова, заброшенная им на десятой минуте, добавила бы седых волос Игорю Захаркину и болельщикам уфимской команды. Неизвестно, как повели бы себя хоккеисты «Салавата Юлаева», если бы над ними довлел груз ответственности, но в сложившейся ситуации они проявили характер и дважды отыгрались в счёте. Одержав две победы на финише «регулярки», подопечные Захаркина обеспечили себе как минимум четыре дополнительных выпуска «зелёного дерби». Встречи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в плей-офф — настоящая классика КХЛ. И никто не даст гарантии, что победителем из этой мясорубки выйдет команда из Казани.



«Ак Барс» стало смотреть веселее

Удивительно, но обычно прижимистый «Ак Барс» в последних матчах предстаёт чуть ли не самой зрелищной командой лиги: девять шайб на двоих с «Йокеритом», семь — с минским «Динамо». Такой команду Зинэтулы Биялетдинова накануне плей-офф не ожидал увидеть никто. В столице Беларуси «барсы» выходили вперёд, позволяли сопернику отыгрываться, снова выходили вперёд и снова упускали преимущество. Казанско-минские «качели» сумел усмирить Андрей Попов, отличившийся менее чем за три минуты до окончания третьего периода. Результат матча отправил «Динамо» в Ярославль, а Казань добавила себе уверенности перед априори тяжелейшей битвой в «зелёном дерби».

Горохов ушёл из хоккея с победой и передачей

Игра в Ярославле имела, скорее, персональное, чем турнирное, значение. Она стояла особняком для Ильи Горохова — защитника «Амура» и легенды «Локомотива». Ветеран проводил последний в карьере матч, и более уместного момента повесить коньки на гвоздь сложно было придумать. Игрок, более 20 лет назад дебютировавший за ярославское «Торпедо», отметил собственные проводы голевой передачей. Да не просто передачей, а победной: именно четвёртый гол, записанный на счёт Алексея Бывальцева, принёс «тиграм» успех. Таким образом, 40-летний защитник красиво ушёл из большого хоккея, а «Локомотив», пропустив вперёд себя московское «Динамо», избежал встречи с кусачим «Торпедо». В первом раунде подопечные Алексея Кудашова сыграют с командой из Минска.

Астана увидела лучшим матч «ястреба» Михеева

Пятое место «Барыс» забронировал ещё два дня назад, а выше не смог бы подняться ни при каких условиях. Выходя на матч с «Авангардом», астанчане прекрасно понимали, что начнут плей-офф в Челябинске. Омичи, в свою очередь, не могли сдвинуться со второй позиции в конференции при всём их неуёмном желании. В итоге поединок немотивированных соседей по дивизиону Чернышёва завершился победой «ястребов» и перформансом Ильи Михеева, который впервые во взрослой карьере набрал три очка. Уже позже подопечные Фёдора Канарейкина узнали, что в первом раунде им будет противостоять «Адмирал».

«Кузня» набрала форму слишком поздно

Вряд ли продление контракта с Андреем Разиным зависело от результата матча «Югра» — «Металлург», но тот факт, что ханты-мансийцы закончили сезон на минорной ноте, не добавляет тренеру вистов при переговорах. Причём проиграли «мамонты» не кому-нибудь, а худшей команде сезона. Уже на экваторе матча «Кузня» вела со счётом 3:0, после чего соперники обменялись заброшенными шайбами. Три с лишним тысячи зрителей, пришедших на встречу аутсайдеров Востока, ждали несколько иной концовки сезона. Шайбу, заброшенную Евгением Куликом за три минуты до сирены, вряд ли стоит воспринимать как реальное утешение.

«Сочи» не оклемался после шока в Санкт-Петербурге

Неудачно последний матч сезона начали и подопечные Александра Гулявцева. «Северсталь» уже на восьмой минуте матча с «Сочи» пропустила от Эрика О’Делла, чем осложнила задачу порадовать своих болельщиков. В Череповце собралась примерно такая же аудитория, что и в Ханты-Мансийске, но отличие в том, что она всё-таки увидела победу любимой команды. Помогло большинство, реализованное Даниилом Вовченко под конец второго периода. Забив «гол в раздевалку», череповчане соорудили задел на третью двадцатиминутку, когда и решили судьбу встречи. Не исключено, что подопечные Вячеслава Буцаева просто не успели отойти от фиаско, которое они потерпели в Санкт-Петербурге. Поражение от СКА выдалось поистине болезненным.

Снова год Дарзиньша, снова победа в Риге

Ещё один матч, который можно было и не проводить, состоялся в Риге. Латвийская столица принимала «Нефтехимик» Андрея Назарова, который ещё позавчера распрощался с надеждами на кубковую весну. Складывалось ощущение, что для рижан эта игра была продолжением поединка с «Ладой», когда команды также вышли за рамки основного времени, а главным героем стал Лаурис Дарзиньш. Лидер «Динамо» сначала оформил дубль в матче с волжанами, а затем сравнял счёт в противостоянии со второй командой Татарстана. На этот раз, правда, развязка наступила не в овертайме, а в серии буллитов. Впрочем, победили опять хозяева.