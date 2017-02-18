Навстречу Гагарину — без «Сибири», но с «зелёным дерби»
В последний день «регулярки» ЦСКА выиграл Кубок континента, «Салават Юлаев» вышел на «Ак Барс», а «Сибирь» осталась без
плей-офф.
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«Сибирь» впервые за четыре сезона — без
Когда Алексей Красиков отразил третий буллит и принёс «Сибири» победу, никто из команды гостей не подавал признаков радости или хотя бы удовлетворённости проделанной работой. Новосибирцы пусть и одолели «Автомобилист», но сделали это уже после того, как потеряли шансы на попадание в восьмёрку. Дабы сместить «Адмирал» или «Куньлунь», сибирякам надо было обязательно выигрывать в основное время. Они даже были близки к этому благодаря голу Егора Миловзорова, но шайба Анатолия Голышева, а по сути — автогол Дэнни Тейлора, захлопнула дверь прямо перед лицом. За весь матч «Сибирь» создала совсем немного моментов, а первый период и вовсе почти полностью провела в своей зоне. Стоит ли удивляться, что в концовке, когда нужно было забивать на заказ, у подопечных Андрея Скабелки ничего не вышло? Трёхочковый успех новосибирцев мог закрутить интригу в морской узел и сделать концовку «регулярки»
«Куньлунь» в компании кубковых первогодков
Правильно ли говорить, что «Динамо» не было мотивировано на матч с «Куньлунем»? С одной стороны, для команды из Пекина решалось многое, если не всё, — попадание в
Ткачёв и Казаков едут домой, в Омск
Изначально, чтобы обеспечить себе кубковую весну, «Адмиралу» нужно было набрать
ЦСКА — с кубком континента и «чёрной меткой»
Если бы чемпион определялся по итогам регулярного чемпионата, как того желают в ЦСКА, на лёд после матча со «Спартаком» должны были посыпаться конфетти, а под сводами дворца непременно заиграл бы «We are the champions». Однако
«Торпедо» не прошло проверку большинством СКА
Чтобы взять Кубок континента, петербуржцам недостаточно было обыграть «Торпедо». СКА уступал ЦСКА по дополнительным показателям, а значит, зависел от москвичей. Впрочем, со своей частью задачи подопечные Олега Знарка справились. Гости из Нижнего Новгорода навязали «армейцам» серьёзное сопротивление и после быстрой пропущенной шайбы сумели сравнять счёт, но парней Петериса Скудры подвела дисциплина. «Торпедо» в
«Салават Юлаев» обеспечил «зелёное дерби»
Если бы «Сибирь» двумя днями ранее не потерпела поражение в
«Ак Барс» стало смотреть веселее
Удивительно, но обычно прижимистый «Ак Барс» в последних матчах предстаёт чуть ли не самой зрелищной командой лиги: девять шайб на двоих с «Йокеритом», семь — с минским «Динамо». Такой команду Зинэтулы Биялетдинова накануне
Горохов ушёл из хоккея с победой и передачей
Игра в Ярославле имела, скорее, персональное, чем турнирное, значение. Она стояла особняком для Ильи Горохова — защитника «Амура» и легенды «Локомотива». Ветеран проводил последний в карьере матч, и более уместного момента повесить коньки на гвоздь сложно было придумать. Игрок, более 20 лет назад дебютировавший за ярославское «Торпедо», отметил собственные проводы голевой передачей. Да не просто передачей, а победной: именно четвёртый гол, записанный на счёт Алексея Бывальцева, принёс «тиграм» успех. Таким образом, 40-летний защитник красиво ушёл из большого хоккея, а «Локомотив», пропустив вперёд себя московское «Динамо», избежал встречи с кусачим «Торпедо». В первом раунде подопечные Алексея Кудашова сыграют с командой из Минска.
Астана увидела лучшим матч «ястреба» Михеева
Пятое место «Барыс» забронировал ещё два дня назад, а выше не смог бы подняться ни при каких условиях. Выходя на матч с «Авангардом», астанчане прекрасно понимали, что начнут
«Кузня» набрала форму слишком поздно
Вряд ли продление контракта с Андреем Разиным зависело от результата матча «Югра» — «Металлург», но тот факт, что
«Сочи» не оклемался после шока в
Неудачно последний матч сезона начали и подопечные Александра Гулявцева. «Северсталь» уже на восьмой минуте матча с «Сочи» пропустила от Эрика О’Делла, чем осложнила задачу порадовать своих болельщиков. В Череповце собралась примерно такая же аудитория, что и в
Снова год Дарзиньша, снова победа в Риге
Ещё один матч, который можно было и не проводить, состоялся в Риге. Латвийская столица принимала «Нефтехимик» Андрея Назарова, который ещё позавчера распрощался с надеждами на кубковую весну. Складывалось ощущение, что для рижан эта игра была продолжением поединка с «Ладой», когда команды также вышли за рамки основного времени, а главным героем стал Лаурис Дарзиньш. Лидер «Динамо» сначала оформил дубль в матче с волжанами, а затем сравнял счёт в противостоянии со второй командой Татарстана. На этот раз, правда, развязка наступила не в овертайме, а в серии буллитов. Впрочем, победили опять хозяева.
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