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18 февраля 2017, 22:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Под своды арены «Северстали» подняли свитер Александра Дедушкина

Символический свитер с игровым номером и фамилией легендарного хоккеиста череповецкого «Металлурга», вратаря Александра Дедушкина торжественно подняли под своды «Ледового дворца» перед началом матча «Северсталь» — ХК «Сочи».

На торжественной церемонии присутствовала дочь Александра Ивановича — Ульяна, а также её супруг Иван и их дочь Ярослава. Ярослава Дедушкина, внучка легендарного череповецкого вратаря, сделала перед матчем символическое вбрасывание.

Александр Дедушкин родился в Череповце в 1953 году. На протяжении 14 сезонов (1970−1971, 1973−1986) являлся основным вратарём «Металлурга».

Северсталь
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