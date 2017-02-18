Под своды арены «Северстали» подняли свитер Александра Дедушкина
Символический свитер с игровым номером и фамилией легендарного хоккеиста череповецкого «Металлурга», вратаря Александра Дедушкина торжественно подняли под своды «Ледового дворца» перед началом матча «Северсталь» — ХК «Сочи».
На торжественной церемонии присутствовала дочь Александра Ивановича — Ульяна, а также её супруг Иван и их дочь Ярослава. Ярослава Дедушкина, внучка легендарного череповецкого вратаря, сделала перед матчем символическое вбрасывание.
Александр Дедушкин родился в Череповце в 1953 году. На протяжении 14 сезонов (1970−1971, 1973−1986) являлся основным вратарём «Металлурга».
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