Под своды арены «Северстали» подняли свитер Александра Дедушкина

На торжественной церемонии присутствовала дочь Александра Ивановича — Ульяна, а также её супруг Иван и их дочь Ярослава. Ярослава Дедушкина, внучка легендарного череповецкого вратаря, сделала перед матчем символическое вбрасывание.



Александр Дедушкин родился в Череповце в 1953 году. На протяжении 14 сезонов (1970−1971, 1973−1986) являлся основным вратарём «Металлурга».