Мощь ЦСКА или хитрый маневр Знарка? Главные итоги регулярного чемпионата КХЛ
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — о трех любопытных фактах на финише гладкого чемпионата, которые видятся иначе через призму первого раунда
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. Армейский переворот
Московских армейцев — с победой! Выиграть регулярку в третий раз кряду, безусловно, круто. Стабильность, как говорится, признак класса.
И все же вас не удивляет, что
Возможно, тут обычный спад, которыми питерцы в этом сезоне страдали чуть ли не после каждой паузы в чемпионате.
Но можно поставить вопрос и
Не утверждаю, что СКА ушел с первого места в таблице специально. Но уж точно — не расстроился. «Витязь» для питерцев, если опять же судить по двум крупным победам в регулярке, — более удобный соперник.
А вот для ЦСКА «Йокерит» такой же крепкий орешек, как и для СКА. Пока ни одной победы у армейцев над «шутами» в нынешнем сезоне нет.
Вот и думай — кто больше выиграл от первого места в регулярке?
Отмучились… «Спартак» разгромлен армейцами в последнем матче сезона.
2. Отважный Захаркин выбрал «зеленое дерби»
Как ни «хоронили» специалисты «Салават Юлаев» в начале февраля, но после паузы на Евротур, уфимцы одержали две победы и начнут
А это, значит, — с «Ак Барса». Здравствуй, «зеленое дерби»! Центральная схватка в первом раунде Кубка Гагарина.
Казанцам с третьей строчки в турнирной таблицы Востока деваться давно уже было некуда. А вот «юлаевцы» вполне могли с него сегодня улизнуть и выйти в
Но Захаркин юлить не стал! «Салават» целенаправленно хотел встречи именно с «Ак Барсом». Иначе тренер не стал бы менять вратаря Сведберга после двух пропущенных шайб, когда «Лада» сегодня вела в счете.
Уфимцы выиграли у тольяттинцев 4:2 и начнут
3. «Сибирь» сама себя похоронила
Новосибирцы на финише вновь удивили своих болельщиков. И удивили крайне неприятно.
Все было в их руках! Надо было только набрать в матчах с немотивированными турнирным положением «Югрой» и «Автомобилистом»… даже не шесть, всего четыре очка.
Не смогли. Набрали на один бал меньше и пропустили вперед «Куньлунь», который в свою очередь после паузы ожидаемо уступил на Западе и «Локомотиву, и московскому «Динамо». Но все равно удостоился чести начать
Не проиграй новосибирцы в предыдущем матче «Югре», «Сибирь» была бы в
Выиграй сибиряки сегодня у «Автомобилиста» в основное время — они также были бы в
Судьба была благосклонна к новосибирскому клубу и дарила ему шанс за шансом. Но не один из них не был использован до конца.
И обижаться теперь можно только на себя.
Все пары первого раунда плей-офф:
Запад.
ЦСКА — «Йокерит»
СКА — «Витязь»
«Динамо» М — «Торпедо»
«Локомотив» — «Динамо» Мн.
Восток.
«Металлург» Мг — «Куньлунь»
«Авангард» — «Адмирал»
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
«Трактор» — «Барыс».
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